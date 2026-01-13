Debut histórico de Regina Martínez y Allan Corona en Juegos Olímpicos de Invierno 2026

CIUDAD DE MÉXICO, enero 13 (EL UNIVERSAL).- México vivirá un momento histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, con el debut de Regina Martínez y Allan Corona en esquí de fondo.

Luego de un largo proceso de preparación y clasificación, los deportistas mexicanos que recibieron de las manos de Claudia Sheinbaum la bandera nacional en Palacio Nacional, colocarán su nombre en la historia de la máxima justa, al consolidar con su participación algo sin precedentes que servirá como inspiración para nuevas generaciones.

Los deportistas, quienes han hecho equipo en tierras europeas para pulir detalles, se encontrarán en los Alpes italianos con el objetivo de mejorar sus tiempos y demostrar que todo el esfuerzo realizado durante el ciclo ha valido la pena.

En múltiples espacios, ambos han mostrado su ilusión por contar durante su participación con el apoyo de la afición mexicana. Aunque gran parte de la sociedad desconoce esta disciplina y existe diferencia de horarios, la delegación mexicana, en especial estos dos atletas aztecas, tendrá cobertura televisiva.

Horarios de competencias de Regina Martínez y Allan Corona

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 iniciarán el 6 de febrero de 2026 con la ceremonia inaugural en el Estadio San Siro de Milán, luego de ese gran evento tanto Regina Martínez y Allan Corona debutarán en la justa.

Ambos esquiadores estarán en la prueba 10km salida por intervalos, siendo la esquiadora nacida en la Ciudad de México, la primera en ver actividad el jueves 12 de febrero a las 6:00 AM, mientras que Allan Corona lo hará el viernes 13 de febrero a las 4:45 AM.