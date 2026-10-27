Definen a ganadores del Premio Estatal del Deporte

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El Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (INPODE) dio a conocer a las y los ganadores del Premio Estatal del Deporte 2026, reconocimiento que distingue los resultados, la trayectoria y las aportaciones de quienes contribuyen al desarrollo deportivo de San Luis Potosí. La ceremonia de entrega está programada para el próximo 20 de noviembre en el Teatro de La Paz, donde se reconocerá el esfuerzo de los galardonados en sus respectivas disciplinas.

En la categoría de Mejor Deportista fue seleccionada Valeria Linett Juárez Martínez, representante de karate, mientras que el reconocimiento a Mejor Entrenador será para Fabián Parrilla Araujo, por su labor en el ráquetbol. Ambos recibirán la distinción por su contribución al deporte potosino, en las categorías de desempeño deportivo y formación de atletas.

Por su parte, Lucía Martínez Loredo, destacada en paranatación, obtuvo el premio a Mejor Deportista Adaptada, en reconocimiento a su desempeño dentro del deporte adaptado. En la categoría de Fomento e Impulso a la Práctica de los Deportes, el ganador será Manuel Candía Rivera, vinculado a la disciplina de karate, por su aportación a la promoción de la actividad deportiva.

Con estos nombramientos, el Premio Estatal del Deporte 2026 reconocerá a representantes del karate, el ráquetbol y la paranatación, así como a quienes impulsan la práctica deportiva en la entidad. La ceremonia del 20 de noviembre reunirá a los galardonados para distinguir públicamente su dedicación y trabajo en favor del deporte de San Luis Potosí.

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