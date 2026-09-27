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Definen Astros y Rangers el último boleto

El campeón de Oeste de la Americana se decide el último día de la temporada

Por AP

Septiembre 27, 2026 03:00 a.m.
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Definen Astros y Rangers el último boleto
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      MINNEAPOLIS.- Danny Jansen conectó un jonrón e impulsó dos carreras, y los Rangers de Texas llevaron la lucha por la cima del Oeste de la Liga Americana hasta el último día de la temporada regular con una victoria el sábado 6-2 sobre los Mellizos de Minnesota, en un juego que se retrasó por la lluvia.

      Jake Burger también se voló la barda por los Rangers (80-81), que se colocaron medio juego por delante de Houston en la cima de la división, antes de que los Astros visiten a los Atléticos. Houston tiene el desempate por enfrentamientos directos sobre Texas, por lo que el campeón del Oeste de la Liga Americana se decidirá hasta el domingo.

      Tras una derrota 10-2 el viernes, los Rangers anotaron cuatro carreras con dos outs en la segunda entrada y no miraron atrás. Después de que los dos primeros bateadores se poncharon, Nicky Lopez conectó un doble con dos outs ante el abridor de los Mellizos, Bailey Ober (7-7). El batazo corto de Jansen cayó para un sencillo impulsor, y un error en el tiro permitió que Jansen llegara a segunda. Evan Carter, el mexicano Alejandro Osuna y Brandon Nimmo siguieron con dobles productores para poner a Texas arriba 4-1.

      Jansen añadió un jonrón abriendo la cuarta entrada, y Burger conectó su 28vo cuadrangular, el mayor total del equipo, en la quinta.

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      En su primera apertura desde el 7 de agosto, el derecho de los Rangers Nathan Eovaldi lanzó 4 1/3 entradas y permitió una carrera en el primer inning. El zurdo Robert Garcia (2-1) se acreditó la victoria con 1 2/3 entradas de relevo sin permitir carreras.

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