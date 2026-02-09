Del gran día de Darnold a Bad Bunny: Una semana de Super Bowl llena de momentos memorables

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — Sam Darnold y la firme defensa de los Seahawks de Seattle atraparon el segundo campeonato de Super Bowl de la franquicia en el campo familiar de su rival: los 49ers de San Francisco.

El gerente general John Schneider consideró que eso fue una ventaja en la victoria de su equipo por 29-13 contra los Patriots de Nueva Inglaterra el domingo por la noche, después de que Seattle ganara 13-3 en el Levi's Stadium el mes pasado.

"Han sido un grupo muy confiado", afirmó Schneider.

Sam Darnold y la defensa clave en el triunfo de Seahawks

Aquí hay un vistazo a algunos de los momentos destacados del juego del domingo y de la semana previa al Super Bowl 60 en el Área de la Bahía.

El hombro de Maye

Drake Maye, el quarterback de los Patriots, recibió una inyección antes del juego para adormecer su problemático hombro. Completo 27 de 43 pases para 295 yardas, dos touchdowns y un par de intercepciones para los campeones de la AFC.

"Hubo más oscilaciones en la primera mitad donde siento que podría haber hecho un mejor lanzamiento o tomado una mejor decisión", expresó.

Maye no lanzó mucho la semana pasada debido a su problemático hombro, que se lesionó en una escapada durante el juego de campeonato de la AFC en Denver.

Espectáculo cultural en el medio tiempo con Bad Bunny y Lady Gaga

Bad Bunny

La estrella puertorriqueña Bad Bunny trajo parte de la rica cultura e historia de la isla al Super Bowl, sin mencionar una sorpresa durante su colorido espectáculo de medio tiempo: Lady Gaga. Ricky Martin, también.

Bad Bunny hizo un llamado a las naciones de América del Norte, del Sur y Central, incluyendo Uruguay, Colombia, Venezuela, Cuba, Estados Unidos y Canadá. Un desfile de banderas de esas naciones atravesó los campos de caña de azúcar que funcionaron como el centro del espectáculo.

Lady Gaga apareció en una escena de boda real en el escenario. La pareja se separó para mostrarla en el escenario, y se unió a Bad Bunny para interpretar "Baile Inolvidable".

Stafford se queda

Matthew Stafford ganó el premio al Jugador Más Valioso de la AP con sus cuatro hijas a cuestas el jueves por la noche, luego anunció que regresaría a los Rams de Los Angeles por otra temporada.

Stafford cumplió 38 años el sábado y quiere perseguir otro campeonato.

"Volveré", declaró el mariscal de campo.

Recuperación

Para Terrell Williams, entrenar en el Super Bowl significó mucho después de estar alejado del equipo durante una lucha de casi cinco meses contra el cáncer de próstata.

Los Patriots dieron la bienvenida a su coordinador defensivo, quien no había estado viajando ni en la línea de banda durante su prueba.

Personal de los Seahawks

El Super Bowl marcó el último juego para este cuerpo técnico de los Seahawks. El coordinador ofensivo Klint Kubiak se marchará para entrenar a los Raiders de Las Vegas. Kubiak probablemente se llevará a algunos asistentes de Seattle con él.