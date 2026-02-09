Localizan cuerpos de 4 de los 10 mineros secuestrados en Sinaloa

Autoridades confirmaron hoy la identificación de cuatro de los diez trabajadores mineros que fueron secuestrados el pasado 23 de enero en el municipio de Concordia, Sinaloa. Los restos fueron localizados en una fosa clandestina en la comunidad de El Verde el 6 de febrero.

Los cuerpos, de acuerdo con reportes, fueron identificados por familiares y compañeros de trabajo de las víctimas. Asimismo, la empresa Vizsla Silver, dueña de la mina en la que trabajaban los mineros desaparecidos, informó que recibieron confirmación de que cuatro de sus empleados fueron hallados sin vida.

¿Quiénes son los mineros hallados sin vida?

Según la información que se ha dado a conocer, los mineros cuyos cuerpos han sido identificados hasta el momento son:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

-Jesús Antonio de la O Valdez, de 36 años, originario de Chihuahua.

-Ignacio Aurelio Salazar Flores, de 40 años, procedente de Zacatecas.

-José Manuel Castañeda Hernández, de 43 años, originario de Taxco, Guerrero.

-José Ángel Hernández Vélez, de 38 años, también de Zacatecas.

El primero en ser reconocido fue José Ángel Hernández Vélez, el domingo 8 de febrero, mientras que Jesús Antonio de la O Valdez ha sido el más reciente, tras ser identificado hoy por la tarde. En su caso, el Colegio de Ingenieros en Ecología de Chihuahua A. C. publicó una esquela expresando su dolor por el fallecimiento de su colega.

Ignacio Aurelio Salazar Flores también fue despedido con una esquela en la cual se lee el siguiente mensaje: "Partió dejando una huella imborrable en el corazón de su familia, amigos y de todos quienes tuvieron el privilegio de conocerlo".

Estos trabajadores laboraban para la empresa canadiense Vizsla Silver Corp., en yacimientos minerales de la zona. El secuestro ocurrió cuando un grupo armado los sacó por la fuerza de su campamento.

El caso generó una intensa movilización de autoridades, e incluso el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció a inicios de febrero que más mil elementos del Ejército mexicano habían sido enviados al estado, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, para reforzar las labores de búsqueda.

Minera confirma muerte

A través de un comunicado, la minera Vizsla Silver Corp. afirmó haber sido informada por parte de "varias familias" sobre que sus trabajadores que fueron secuestrados en Concordia, Sinaloa, fueron "encontrados fallecidos", además de que estaban a la espera de que dicha información fuera confirmada por las autoridades mexicanas.

En su mensaje, la empresa incluyó la siguiente declaración de Michael Konnert, su presidente y CEO:

"Estamos devastados por este resultado y por la trágica pérdida de vidas. Nuestras más profundas condolencias están con las familias, amigos y compañeros de trabajo de nuestros compañeros, y con toda la comunidad de Concordia. Nuestro enfoque sigue siendo la recuperación segura de quienes siguen desaparecidos y apoyar a todas las familias afectadas y a nuestra gente durante este momento tan difícil".