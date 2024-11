Despedida de Rafael Nadal en la Copa Davis

Madrid, 5 nov (EFE).- Feliciano López, director de las finales de la Copa Davis que se disputarán a partir del día 19 en Málaga, donde se despedirá del tenis Rafael Nadal, considera que el capitán español, David Ferrer, y el propio Nadal sabrán aunar un adiós "tan especial" y los intereses del equipo, porque "lo último que haría" el exnúmero uno es "anteponer su ego".

"Conozco muy bien a David y a Rafa y estoy convencidísimo de que lo que más quieren los dos es el bien del equipo. Van a priorizarlo ante cualquier circunstancia. Con eso es imposible que algo salga mal. Además, son muy amigos, se aprecian mucho y eso ayuda", aseguró López en una conferencia de prensa.

"La despedida de Rafa es algo muy especial, pero a la hora de decidir si juega o no juega (en Málaga) los dos van a tener claro que la prioridad es el equipo. Conociendo a Rafa, sabemos que no es alguien que anteponga su ego, es lo último que haría. No va a haber problema con eso, los dos se conocen y se respetan y quieren lo mejor", dijo el director al comentar el difícil papel de David Ferrer cuando le toque elegir a los jugadores que saltarán a la pista en el Martín Carpena.

La cita "va a ser muy especial para Rafa", admitió. "Todos quieren estar allí. Es confidencial, no puedo dar más detalles, pero vamos a intentar destacar su legado y su enorme carrera", dijo López, que desveló que lo complicado será elegir el momento del homenaje.

"Es muy difícil, porque lo más importante es, y Rafa ha sido muy claro, no hacer nada que pueda afectar al equipo. La prioridad es España. Una vez termine su participación haremos algo, pero no sabemos cuándo será esa celebración, hay muchas incertidumbres. Tendremos todo planeado pero el momento lo decidiremos sobre la marcha", indicó.

López no cree que la magnitud de Nadal y de su despedida puedan hacer sombra a la final de la Davis, en la que estará el título en juego y participarán tenistas de la talla de Jannik Sinner o Carlos Alcaraz.

"No lo creo. Rafa fue muy claro en este punto. Por supuesto que su legado es tan grande, que al anunciar su participación con el equipo y su adiós en esta competición toda la atención se fue hacia su despedida. Sabíamos que esto iba a pasar. Pero la Copa Davis es tan importante que esto no va a opacar la competición. Rafa no quiere que sea así", insistió.

"No hay duda de que Rafa es el mejor deportista español de siempre. Con respeto a todos los demás. Pero ha hecho logros para ser el mejor. La Davis es donde de algún modo empezó todo para él, en Sevilla, y por suerte su carrera se va a terminar también jugando la Davis", apuntó.

Lo ideal, bromeó, sería "tener dos estadios" para atender la demanda de entradas. "Pero el Martín Carpena es muy grande y, aunque por desgracia no se pueden añadir más asientos, la atmósfera será inmejorable".

Feliciano, que compartió equipo y títulos con Nadal, destacó de él tres aspectos: "Su pasión, que pone en todo lo que hace, su voluntad de mejorar y su determinación".

En cuanto al formato de la Davis, que este año despide la fase de grupos, el responsable se mostró a favor de la búsqueda de mejoras.

"La Davis ha sido y sigue siendo una competición muy importante. En los últimos cinco o seis años ha habido muchos cambios y eso genera incertidumbre. Había que escuchar a los jugadores para tener una idea más clara de lo que se necesitaba. En ese proceso estamos y hemos decidido que el año que viene se vuelva a jugar en el formato en casa/fuera. Eso no quiere decir que la fase de grupos haya sido un error. La final a ocho está funcionando muy bien y eso queremos seguir manteniéndolo", explicó.

El proceso para elegir la sede de las finales de 2025 "está abierto y no está cerrado por parte de la ITF a ningún país o continente".

"Hay diferentes ciudades interesadas, el proceso es confidencial y esperamos anunciar pronto la ciudad que albergará las finales de 2025", dijo.

Djokovic, "preparado para grandes cosas"

El director se refirió asimismo a la renuncia del serbio Novak Djokovic a disputar las finales ATP, anunciada este martes, y consideró que aún le queda cuerda para un par de temporadas.

"Veo a Novak muy bien, sobre todo físicamente. Mi sensación personal es que después de ganar los Juegos Olímpicos, que era lo único que le faltaba, quizá le cuesta más encontrar la motivación. Pero en lo que ha competido este año ha habido momentos al máximo nivel. No jugó en (el masters 1.000) de París y quizá no habría tenido sentido que fuera a Turín. Pero todavía le queda, creo que el año que viene va a jugar y a poner el foco en los torneos importantes y en la Davis. Tiene intención de competir porque se siente preparado para grandes cosas", expuso.

"No sabemos cuánto le queda a Novak en el depósito y en las piernas, y tenemos mucha suerte de que la industria del tenis tenga a Sinner y Alcaraz como líderes de esta nueva generación", celebró. "Es una bendición. Tienen diferentes personalidades, diferente juego. Su rivalidad puede durar los próximos diez años".

Respecto a algunas novedades que pueda incorporar su deporte a corto plazo, como la posibilidad de que los entrenadores asesoren a sus jugadores en la pista, Feliciano dijo: "No estoy en contra, pero el hecho de que no se permita hace del tenis algo único y especial. Tienes que resolver todo por ti mismo sobre la pista. Dicho esto, no estoy en contra, entiendo a los jugadores que dicen que no tiene sentido tener y pagar a un entrenador que no puede hacer su trabajo cuando realmente importa. Pero no creo que deba ser como en la Copa Davis, en la que el capitán está sentado en el banco. El circuito es distinto".

"Es duro creer que esto pase en mi país"

El extenista mostró su tristeza por la desgracia sembrada por el paso de la dana por el este de España, con más de 200 muertos y cuantiosos daños materiales.

"Es triste ver que esto esté pasando en 2024. Las noticias me rompen el corazón y es duro creer que esto pase en mi país", afirmó.

"Por suerte, no afecta a los preparativos de Málaga. Vamos a usar nuestras plataformas para mover las conciencias y recaudar dinero para todos los afectados", dijo.

La federación internacional (ITF) y las copas Davis y Billie Jean King anunciaron hoy una donación a la Cruz Roja y animaron a los aficionados a hacer lo mismo.