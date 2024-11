Ilia Topuria reta a Canelo Álvarez en el mundo del boxeo

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 4 (EL UNIVERSAL).- Ilia Topuria, monarca actual de la categoría pluma en la UFC ha compartido su deseo de emprender una nueva etapa en su carrera, volteando al boxeo como disciplina en la que le gustaría ingresar para mostrar sus cualidades.

El peleador hispanogeorgiano, quien conquistó el título en febrero al noquear a Alexander Volkonosvki, no dudó en lanzar un reto al mexicano "Canelo" Álvarez, al que consideró el mejor dentro del pugilismo en la actualidad

En una entrevista con el canal KOlmenero, Topuria explicó que uno de los motivos para ampliar su repertorio al boxeo profesional es sin duda el nivel que maneja, además de la intención de no quedarse con las ganas de probar en el deporte.

"Me gustaría también hacer una pelea en boxeo. Porque siento que mi nivel de boxeo es muy muy competitivo, entonces me gustaría probarme también en el mundo del boxeo, no quiero irme del mundo de los deportes sin probar cosas", mencionó.

Ilia, que tiene récord invicto después de 16 peleas profesionales en las MMA, llenó de elogios a Canelo y estableció que es un escenario que puede volverse realidad, pero es cuestión de esperar.

"Me encantaría (sobre la posibilidad de medirse con 'Canelo'). A ver, si hablamos de boxeo ya quién me gustaría enfrentar, yo apunto hacia los mejores y el mejor ahora mismo es Canelo, me encantaría probarme con Canelo, sería algo grandioso y todo puede pasar y va a pasar todo va a pasar, solo es cuestión de tiempo", agregó.