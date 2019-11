Después de mucho, tres mexicanos entre los goleadores de la Liga MX

Hace mucho, pero mucho tiempo, la Liga MX no mostraba en su lista de voladores, dentro del top 10, a tres delanteros mexicanos. Ahora sí, y con toda justicia.

Alan Pulido con 10 goles; José Juan Macías y Henry Martín con 8, son los atacantes nacionales que en este Apertura 2019 se han puesto al tú por tú con la armada extranjera que por muchos años ha dominado las listas de romperredes.

Porque es verdad que desde que la Liga abrió las puertas a la llegada de los extranjeros, el ser delantero para los mexicanos de ha convertido en un doble reto, porque las oportunidades se han reducido y la urgencia por demostrar ha crecido.

ALAN PULIDO. El delantero de las Chivas, de 28 años de edad, de ha tenido el mejor torneo de su carrera en cuanto a goles, y esto ha servido para que las Chivas resurjan en busca de un milagro y puedan entrar a la Liguilla.

Sus anotaciones las ha hecho de la siguiente forma. Jornada 2 a Tigres. Jornada 4 a San Luis. Jornada 5 a León (2). Jornada 11 a Pachuca. Jornada 12 a América. Jornada 13 a Pumas. Jornada 17 a Toluca (2) Jornada 18 a Querétaro.

Aunque varios han sido de penalti, es destacable que ahora sí, Pulido piensa en su carrera y no en las redes sociales.

HENRY MARTÍN. El americanista es por sí mismo una historia de perseverancia. Lleno de grande cualidades pero también invadido por las lesiones u parte de una fiera lucha por un lugar en el ataque del América, el quintanarroense al fin ve los frutos de lo trabajado. Su racha comenzó en la fecha 10 y de ahí ha sumado sin descansar. Jornada 10 a Querétaro (2). Jornada 12 a Guadalajara. Jornada 13 a Cruz Azul. Jornada 14 a Necaxa. Jornada 18 a Veracruz (3).

JOSE JUAN MACÍAS. Es el único de los tres mejores delanteros mexicanos, que está en la Selección Nacional. Con ocho goles Macías igualó su mejor marca, la cual hizo el torneo pasado. Su mapa de goles ha sido así. Jornada 1 a Pachuca. Jornada 5 a Guadalajara (2). Jornada 6 a Querétaro (2). Jornada 7 a Santos. Jornada 14 a Pumas. Jornada 18 a Toluca. También algunos de sus tantos han sido de penalti, pero al final de cuentas esto no le resta mérito.