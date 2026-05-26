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Destaca Lore Rangel en el LA Track Fest

La potosina finalizó en cuarto sitio en los 1,500 metros

Por Romario Ventura

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
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Destaca Lore Rangel en el LA Track Fest
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      La mediofondista potosina Lorena Rangel Batres volvió a demostrar su calidad internacional al registrar un tiempo de 4:09.90 en la prueba de los mil 500 metros durante el LA Track Fest, celebrado este sábado en el Drake Stadium.

      La atleta mexicana participó en la serie 2 de la competencia, donde logró finalizar en el cuarto sitio general, enfrentando a corredoras de alto nivel en una prueba de gran exigencia.

      Tras concluir su participación, Lorena Rangel señaló sentirse satisfecha con el resultado obtenido, especialmente luego de varios meses sin competir y tras retomar entrenamientos intensos desde finales del año pasado.

      "Me siento bien con mi carrera, viniendo de no correr en varios meses y empezar a inicios de año con entrenamiento fuerte. Busco competencias que me ayuden a acostumbrarme a estos nuevos tiempos rápidos que se están corriendo", comentó la atleta potosina.

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      Rangel Batres también dejó en claro que uno de sus principales objetivos para esta temporada es conseguir su clasificación a los próximos eventos internacionales representando a México. "Ese es el objetivo de la temporada, buscar el pase a Centroamericanos. Nunca está dado por sentado y vamos a buscar ese boleto", concluyó la mediofondista.

      Con esta actuación, Lorena Rangel Batres continúa consolidándose como una de las atletas mexicanas más competitivas en las pruebas de medio fondo y mantiene firme su camino rumbo a competencias internacionales de alto nivel.

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