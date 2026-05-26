Destaca Lore Rangel en el LA Track Fest

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La mediofondista potosina Lorena Rangel Batres volvió a demostrar su calidad internacional al registrar un tiempo de 4:09.90 en la prueba de los mil 500 metros durante el LA Track Fest, celebrado este sábado en el Drake Stadium.

La atleta mexicana participó en la serie 2 de la competencia, donde logró finalizar en el cuarto sitio general, enfrentando a corredoras de alto nivel en una prueba de gran exigencia.

Tras concluir su participación, Lorena Rangel señaló sentirse satisfecha con el resultado obtenido, especialmente luego de varios meses sin competir y tras retomar entrenamientos intensos desde finales del año pasado.

"Me siento bien con mi carrera, viniendo de no correr en varios meses y empezar a inicios de año con entrenamiento fuerte. Busco competencias que me ayuden a acostumbrarme a estos nuevos tiempos rápidos que se están corriendo", comentó la atleta potosina.

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Rangel Batres también dejó en claro que uno de sus principales objetivos para esta temporada es conseguir su clasificación a los próximos eventos internacionales representando a México. "Ese es el objetivo de la temporada, buscar el pase a Centroamericanos. Nunca está dado por sentado y vamos a buscar ese boleto", concluyó la mediofondista.

Con esta actuación, Lorena Rangel Batres continúa consolidándose como una de las atletas mexicanas más competitivas en las pruebas de medio fondo y mantiene firme su camino rumbo a competencias internacionales de alto nivel.