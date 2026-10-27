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Destacada actuación de Rancho El Refugio

Por Romario Ventura

Octubre 27, 2026 03:00 a.m.
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Destacada actuación de Rancho El Refugio
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      Las competencias de este lunes del LXXXII Congreso y Campeonato Nacional Charro San Luis Potosí 2026 "Andrés ´Nito´ Aceves" continuaron en el ruedo de la Arena Potosí, donde los equipos participantes afrontaron una nueva jornada en busca de su clasificación a la siguiente fase. En la recta final de la etapa eliminatoria, la exigencia aumenta y cada punto resulta fundamental para mantener vivas las aspiraciones de avanzar en la máxima fiesta de la charrería mexicana.

      En la charreada número 52, Cuenca del Papaloapan se colocó al frente de la competencia en la categoría AAA con 304 puntos, seguida por Hacienda del Valle, que acumuló 248, mientras que Rancho Campos concluyó con 184 unidades en la categoría AA. En la rama femenil, la escaramuza Rancho Los Olivos destacó con 314 puntos, por encima de Flores del Mayab, con 298, y Quinta San Francisco, que registró 279.50.

      Durante la charreada número 53, Rancho El Refugio "AFA" obtuvo el mejor resultado entre los equipos varoniles al sumar 313 puntos en la categoría AAA. Cristo Rey terminó con 207 unidades en la categoría AA, mientras que Caporales de Houston consiguió 177 puntos. En escaramuzas, Internacional de Saltillo sobresalió con 312 unidades, seguida por Insignia, con 275, y Abajeñas, que cerró con 194 puntos.

      Por la tarde-noche, la charreada número 54 presentó la participación de equipos de la categoría AA, donde Rancho El Laurel consiguió la primera posición con 232 puntos, seguido por Fraylescana "R5", con 202, y Rancho Los Amigos, con 173 unidades. En la competencia de escaramuzas, Santa María obtuvo una destacada puntuación de 304, mientras que Flor de Gardenia "A" finalizó con 262 y Real del Valle de Cintalapa registró 186.50 puntos.

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