Destacan pugilistas potosinos en la Copa JVXM Aguascalientes

Con una cosecha positiva de 11 victorias en 16 combates disputados, el Team Koasicha y la Academia Municipal de Boxeo del Deportivo Plan de Ayutla tuvieron una sobresaliente participación en la Copa JVXM Aguascalientes 2026, celebrada el pasado 23 de mayo en territorio hidrocálido.

Entre los resultados registrados, en la división de los 30 kilogramos, Erick “Microbio” Loranca cayó por decisión unánime ante Ángel Alexis Hernández, representante del Gym Diablito Martínez. Los 46 kilogramos femenil, Renata “La Gabita” Torres fue superada por Valentina Méndez, del Gym Esperanza Boxing de Guanajuato, quien obtuvo la victoria por RSC en el primer asalto.

La respuesta del equipo potosino llegó en los 48 kilogramos con Casandra “La Prietilla” Vargas, quien se impuso por decisión unánime a Jimena Marcelo, de la Academia Alí de Aguascalientes.

Otra de las actuaciones destacadas fue la de Raquel “La Alacrana” Montalvo, quien dominó su combate en la división de los 60 kilogramos y derrotó por RSC en el primer round a Paulina Urzúa, del Gym Limón JMA.

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En los 53 kilogramos, Julián “El Cachorro” Silos consiguió una importante victoria frente a Dominik Anguiano, representante del Gym Gallos de Zacatecas. Por su parte, Jesús “Chuy Ferrer” logró un triunfo por decisión unánime sobre Eduardo Velásquez, del Team Los Bravos de Colón, Querétaro, dentro de la categoría de 54 kilogramos.

Asimismo, Alondra “La Winita” Vargas sumó otro resultado positivo para la delegación potosina al vencer por decisión unánime a Lilibeth Zúñiga, de Salamanca, Guanajuato.

En la división de los 57 kilogramos, Marco Gil Ortega se llevó la victoria por decisión unánime frente a Santiago Esquivel, de la Academia Alí de Aguascalientes, mientras que Jorge “El Muerto” Vargas cerró la jornada con un triunfo por abandono en el segundo round ante Ernesto Montalvo, del Gym Gallos de Zacatecas, en la categoría de 54 kilogramos.