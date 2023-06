Director de Red Bull todavía confía en Sergio Pérez

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 20 (EL UNIVERSAL). - Sergio "Checo" Pérez no atraviesa un buen momento en Red Bull luego de que no ha podido alcanzar el podio en los últimos tres Grandes Premios (Mónaco, España y Canadá).

A pesar de sus últimos resultados, el piloto mexicano logra mantenerse en el segundo puesto del Campeonato Mundial de Pilotos de la Fórmula 1 con 126 unidades.

El próximo GP se correrá en la casa de su escudería, Austria, por lo que, competir con el apoyo de los aficionados, podría ayudar al tapatío a retomar el nivel con el que inició la temporada 2023.

El director de Red Bull, Christian Horner, todavía no pierde la esperanza de "Checo" Pérez se podrá recuperar de este bajón.

"Creo que sólo necesita de un buen fin de semana para darle más confianza. Él viene de tres fines de semana complicados y tres sábados difíciles, lo que te pone en una posición desfavorable para el domingo".

El expiloto inglés compartió en Motorsport Week que no titubea sobre el nivel del piloto mexicano, ya que en el pasado ha demostrado su capacidad sobre el asfalto.

"Hace un mes o dos vimos de lo que es capaz 'Checo'. Yo creo que sólo necesita un fuerte fin de semana para tener confianza y no tengo duda de que él volverá".