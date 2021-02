Djokovic reconoce que la cuarentena tiene efecto sobre el físico de los tenistas

Melbourne, Australia (EFE).- El serbio Novak Djokovic (1) afirmó que la cuarentena a la que sometieron está teniendo unos efectos negativos sobre el físico de los tenistas después de superar en cuartos de final ante el alemán Alexander Zverev (6) por 6-7(6), 6-2, 6-4 y 7-6(6), en un partido en el que sus molestias abdominales no fueron tan agresivas como en sus dos anteriores encuentros.



"La mayoría de jugadores no quiere seguir adelante con estas condiciones, con la obligación de tener que hacer cuarentena antes de cada torneo", desveló el serbio en un partido en el que pasó de romper la raqueta y recibir un aviso, a gritar de alegría tras la conclusión del choque por la victoria.

"No recomendaría esas formas de desahogarse a ninguno. No estoy orgulloso de romper la raqueta. Simplemente atraviesas en la pista muchas emociones y tengo muchos demonios dentro con los que tengo que lidiar", explicó un Djokovic que se enfrentará en siguiente ronda a la revelación rusa Aslan Karatsev.

"No le he había visto antes de este torneo. Le encanta dominar el punto. Tiene un revés muy poderoso, muy característico de la escuela rusa. Es impresionante lo que ha hecho y espero poder estar en condiciones para poder luchar", argumentó sobre su próximo rival en unas semifinales que podrían contar con la presencia del público, si el gobierno estatal no decide extender el confinamiento que finalizará este jueves.

"Por supuesto que quiero al público de vuelta. Al fin y al cabo somos entretenedores. Espero que estén de nuevo en las gradas en un par de días", concluyó el serbio después de mantener sus esperanzas a flote de conseguir el que sería su decimoctavo título del Grand Slam.