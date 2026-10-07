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Doloroso revés de Santos del Potosí

Cayó en el primero de la serie ante Mineros de Zacatecas

Por Romario Ventura

Octubre 07, 2026 03:00 a.m.
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Doloroso revés de Santos del Potosí
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      Santos del Potosí no pudo trasladar a la carretera la mejoría mostrada en su reciente serie ante Freseros de Irapuato y sufrió una contundente derrota de 96-75 frente a Mineros de Zacatecas, en el primer encuentro de la serie disputado en el Gimnasio Profesor Marcelino González, en la recta final de la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.

      El encuentro comenzó cuesta arriba para los dirigidos por Héctor "Bobby" Porrata. Mineros salió con mayor intensidad, impuso condiciones desde ambos costados de la duela y rápidamente exhibió los problemas defensivos de la quinteta celestial. Los zacatecanos se quedaron con el primer periodo 23-14, obligando a Santos a perseguir el marcador desde los primeros minutos.

      Lejos de reaccionar, el segundo cuarto terminó por complicar seriamente las aspiraciones potosinas. Mineros volvió a castigar con 28 unidades, mientras Santos apenas consiguió 17. Así, los locales se marcharon al descanso con una amplia ventaja de 51-31, reflejo de una primera mitad en la que los Celestiales fueron incapaces de encontrar continuidad ofensiva ni respuestas para contener a su rival.

      Después del descanso apareció una versión más competitiva de Santos. Los potosinos consiguieron 23 puntos en el tercer periodo, aunque Mineros respondió con 24 y mantuvo prácticamente intacta su diferencia para llegar al último cuarto con el marcador 75-54. Con una desventaja de 21 unidades, el margen para una remontada era prácticamente inexistente.

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      El cuarto final terminó empatado 21-21, por lo que Mineros administró sin mayores sobresaltos la ventaja construida durante la primera mitad y selló el triunfo por 96-75. Santos nunca logró ganar uno de los cuatro periodos: perdió los tres primeros y solamente igualó el último, un dato que evidencia la superioridad zacatecana a lo largo del encuentro.

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