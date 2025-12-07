Domenec Torrent lanza indirecta a directiva y jugadores del Monterrey

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- El Monterrey se quedó a una sola anotación de clasificar a la gran final del futbol mexicano.

A pesar de que empató (3-3) con el Toluca en el marcador global, la posición en la clasificación general les pasó factura a los "Rayados" y se tuvieron que despedir de la Liguilla.

"La Pandilla" no comenzó la semifinal de vuelta en el Estadio Nemesio Diez y llegó a tener una desventaja de tres goles.

Sin embargo, de la mano de Sergio Ramos y Roberto de la Rosa, el conjunto albiazul reaccionó justo a tiempo y le hizo pasar una dramática noche a los Diablos Rojos en el mismísimo infierno.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Desafortunadamente para el Monterrey, se quedó sin anotar el gol que le daba el boleto a la final y quedó eliminado, aunque pagó cara su derrota.

Después de concretarse la eliminación de los "Rayados", su director técnico, Domenec Torrent, mandó una fuerte indirecta a la directiva y a los jugadores de la institución regiomontana.

"Este equipo puede jugar mucho mejor, lo ha hecho en fases, pero tengo muy claro un estilo de juego que quiero implantar aquí. Rayados tiene calidad, es una plantilla muy buena, pero que yo heredé y es diferente a lo que yo tengo en mi cabeza", sentención.

El estratega español dio a entender que, a pesar del nivel de futbolistas con los que cuenta, él considera que no son los indicados para llevar a cabo la idea que tiene y que, finalmente, él no los pidió, sino que vienen de un proceso anterior.

De igual forma, en su conferencia de prensa, el ex auxiliar técnico de Pep Guardiola manifestó que los futbolistas de los "Rayados" necesitan hablar dentro del terreno de juego porque su calidad y jerarquía no es suficiente porque ya quedó comprobado que no les alcanzó a lo largo de 2025.

"Rayados es un equipo que está hecho para ser protagonista. Tenemos jugadores con mucha experiencia, pero lo tenemos que demostrar en el campo. Lo podíamos hacer mejor en términos general durante todo el año, [pero] tuvimos altibajos", lamentó.

Con el contundente dardo que Domenec Torrent lanzó tras la eliminación del Monterrey y con haber dejado su futuro en el aire, su continuidad en el banquillo albiazul es una verdadera incógnita.