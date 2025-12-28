Domingo NFL: así se juega la Semana 17
La NFL disputa este domingo 10 partidos clave de la Semana 17, con definiciones rumbo a los playoffs.
La National Football League entra en su recta final. Este domingo 28 de diciembre se juega buena parte de la Semana 17, con 10 partidos clave que pueden definir boletos y posiciones rumbo a los playoffs.
Partidos y transmisiones de este domingo:
Dolphins de Miami vs Buccaneers de Tampa Bay
12:00 horas | NFL Game Pass / DAZN
Jets de New York vs Patriots de New England
12:00 horas | NFL Game Pass / DAZN
Browns de Cleveland vs Steelers de Pittsburgh
12:00 horas | Canal 5 / NFL Game Pass / DAZN
Colts de Indianápolis vs Jaguars de Jacksonville
12:00 horas | FOX Sports 2 / NFL Game Pass / DAZN
Titans de Tennessee vs Saints de New Orleans
12:00 horas | NFL Game Pass / DAZN
Panthers de Carolina vs Seahawks de Seattle
12:00 horas | FOX Sports / NFL Game Pass / DAZN
Bengals de Cincinnati vs Cardinals de Arizona
12:00 horas | NFL Game Pass / DAZN
Raiders de Las Vegas vs Giants de New York
15:05 horas | FOX Sports 2 / NFL Game Pass / DAZN
Bills de Buffalo vs Eagles de Philadelphia
15:25 horas | FOX Sports / NFL Game Pass / DAZN
49ers de San Francisco vs Bears de Chicago
19:20 horas | ESPN / Disney+ / NFL Game Pass / DAZN
Con la postemporada a la vista, cada resultado pesa y varios equipos se juegan la temporada en una sola tarde.
