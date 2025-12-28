Domingo NFL: así se juega la Semana 17

logo pulso
La NFL disputa este domingo 10 partidos clave de la Semana 17, con definiciones rumbo a los playoffs.

Por El Universal

Diciembre 28, 2025 10:17 a.m.
A
La National Football League entra en su recta final. Este domingo 28 de diciembre se juega buena parte de la Semana 17, con 10 partidos clave que pueden definir boletos y posiciones rumbo a los playoffs.

Partidos y transmisiones de este domingo:

  • Dolphins de Miami vs Buccaneers de Tampa Bay
    12:00 horas | NFL Game Pass / DAZN

  • Jets de New York vs Patriots de New England
    12:00 horas | NFL Game Pass / DAZN

  • Browns de Cleveland vs Steelers de Pittsburgh
    12:00 horas | Canal 5 / NFL Game Pass / DAZN

  • Colts de Indianápolis vs Jaguars de Jacksonville
    12:00 horas | FOX Sports 2 / NFL Game Pass / DAZN

  • Titans de Tennessee vs Saints de New Orleans
    12:00 horas | NFL Game Pass / DAZN

  • Panthers de Carolina vs Seahawks de Seattle
    12:00 horas | FOX Sports / NFL Game Pass / DAZN

  • Bengals de Cincinnati vs Cardinals de Arizona
    12:00 horas | NFL Game Pass / DAZN

  • Raiders de Las Vegas vs Giants de New York
    15:05 horas | FOX Sports 2 / NFL Game Pass / DAZN

  • Bills de Buffalo vs Eagles de Philadelphia
    15:25 horas | FOX Sports / NFL Game Pass / DAZN

  • 49ers de San Francisco vs Bears de Chicago
    19:20 horas | ESPN / Disney+ / NFL Game Pass / DAZN

Con la postemporada a la vista, cada resultado pesa y varios equipos se juegan la temporada en una sola tarde.

