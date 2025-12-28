Arsenal sigue en la cima

Un gol a balón parado y otro autogol mantuvieron al Arsenal en lo más alto de la clasificación, pero se requirió una parada excepcional del español David Raya para negarle el empate al Brighton.

El noruego Martin Odegaard le dio al equipo de Mikel Arteta la ventaja al minuto 14 con un disparo raso desde el borde del área. Y cuando Georginio Rutter, del Brighton, cabeceó hacia su propia portería un peligroso tiro de esquina del inglés Declan Rice a los siete minutos del segundo tiempo, el Arsenal tenía el control.

Sin embargo, los nervios empezaron a extenderse por el Emirates cuando el paraguayo Diego Gómez descontó contra el curso del juego al minuto 64. Posteriormente, Yankuba Minteh sacó un disparo que buscaba el ángulo pero Raya logró desviarlo.

"Su gol cambió un poco el impulso y nos presionaron hacia el final, pero obtuvimos los tres puntos y eso es lo único que importa. Hubo muchos aspectos positivos y todavía algunas cosas que podemos mejorar, pero en general fue un buen juego y otra victoria", dijo Odegaard.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Arsenal se ha convertido en un especialista en jugadas de estrategia y, en las últimas semanas, se ha beneficiado de una serie de autogoles; siendo el de Rutter el más decisivo. Fue la cuarta vez en igual número de juegos que un oponente anota un gol en propia puerta contra el líder de la liga.