Donovan Carrillo brilla en Praga

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL).- En

, lejos de casa, pero rodeado de

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encontró en cada mirada desde la grada un impulso extra para dejarlo todo en la pista.Elrespiró hondo, cerró los ojos apenas un instante y, cuando abrió los brazos, dejó claro que había llegado alno solo a competir, sino a reafirmar que su presencia en la élite deles resultado de talento, trabajo y una gran convicción.Concomo telón de fondo, Carrillo volvió aen un espacio propio. Cada giro y cada desplazamiento parecían encajar a la perfección con la música y dejaron al descubierto el kilometraje acumulado y elque lo ha llevado a ganarse un lugar entre los nombres más respetados delNada fue casualidad. Incluso unaen los primeros instantes de la rutina no logró descomponerlo. Lejos de romper su concentración, el tropiezo del tapatío funcionó como un impulso paray ejecutar con precisión los elementos que ha perfeccionado junto a su equipo a lo largo de los años.La respuesta a su esfuerzo llegó en la calificación:que no solo superaron sude 75.56 en Milán-Cortina 2026, sino que también confirmaron su"Es la oportunidad de mi vida"Con ese resultado,aseguró sudelde2026, la cuarta de su trayectoria, tras instalarse en el. Así reafirmó que su camino en la élite continúa en ascenso.