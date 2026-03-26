Donovan Carrillo brilla en Praga
A pesar de una caída inicial, Carrillo mantuvo la concentración y mostró un desempeño sólido en Praga.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL).- EnPraga , lejos de casa, pero rodeado de banderas de México
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
, Donovan Carrillo encontró en cada mirada desde la grada un impulso extra para dejarlo todo en la pista.
El patinador mexicano respiró hondo, cerró los ojos apenas un instante y, cuando abrió los brazos, dejó claro que había llegado al Campeonato Mundial no solo a competir, sino a reafirmar que su presencia en la élite del patinaje artístico es resultado de talento, trabajo y una gran convicción.
Con Hip Hip Chin Chin como telón de fondo, Carrillo volvió a convertir el hielo en un espacio propio. Cada giro y cada desplazamiento parecían encajar a la perfección con la música y dejaron al descubierto el kilometraje acumulado y el trabajo silencioso que lo ha llevado a ganarse un lugar entre los nombres más respetados del patinaje artístico.
Nada fue casualidad. Incluso una caída en los primeros instantes de la rutina no logró descomponerlo. Lejos de romper su concentración, el tropiezo del tapatío funcionó como un impulso para recomponerse y ejecutar con precisión los elementos que ha perfeccionado junto a su equipo a lo largo de los años.
La respuesta a su esfuerzo llegó en la calificación: 79.65 puntos que no solo superaron su registro previo de 75.56 en Milán-Cortina 2026, sino que también confirmaron su crecimiento.
"Es la oportunidad de mi vida"
Con ese resultado, Donovan Carrillo aseguró su boleto a la final del Campeonato Mundial de Patinaje ArtísticoPraga 2026, la cuarta de su trayectoria, tras instalarse en el puesto 14. Así reafirmó que su camino en la élite continúa en ascenso.
no te pierdas estas noticias
Donovan Carrillo brilla en Praga
SLP
El Universal
A pesar de una caída inicial, Carrillo mantuvo la concentración y mostró un desempeño sólido en Praga.
Gianni Infantino supervisa repechaje mundialista en Monterrey
SLP
El Universal
El presidente de FIFA estuvo presente en el partido entre Bolivia y Surinam en Monterrey.
Zague y Ramón Morales se suman al duelo de leyendas México-Brasil
SLP
El Universal
El encuentro servirá para que los aficionados disfruten del regreso de Zague y Morales, además de conocer el remodelado Estadio Banorte.