CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL).- El miércoles anterior quedó marcado como una fecha clave para la Iglesia anglicana. Ese día,

asumió públicamente como la nueva

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, convirtiéndose en laen ocupar el máximo liderazgo espiritual de esta institución.Lase realizó en la histórica, donde cerca de dos mil asistentes presenciaron el juramento. Entre ellos estuvieron el primer ministro, así como el príncipe William, príncipe de Gales y Catherine, princesa de Gales.La llegada de Mullally se da tras la salida de, quien dejó el cargo enen medio de críticas por su manejo de unrelacionado con agresiones físicas y sexuales.Aunque Mullally ya había sido designada, lade marzo representó sucomoen funciones.Dame, nacida elen, tiene un perfil poco convencional dentro de la jerarquía religiosa. Antes de su vida eclesiástica, desarrolló una sólida carrera en el ámbito de la salud como enfermera.Se formó en lay trabajó en el, donde obtuvo experiencia clínica y académica. Más adelante, alcanzó uno de los cargos más altos en el sistema sanitario británico al convertirse endel Servicio Nacional de Salud, siendo la persona más joven en ocupar ese puesto.En el ámbito personal,está casada con, unde origen irlandés. La pareja tiene, Liam y Grace.Su transición hacia la vida religiosa comenzó a finales de los años 90, cuando inició estudios teológicos en elof Theology y en la. Posteriormente, fuedentro de la, iniciando así su camino en el ministerio.Con el paso de los años, Mullally ocupó distintos cargos pastorales y académicos. Fuey tesorera en laEnmarcó otro hito al seren la, en unaencabezada por. Junto con Rachel Treweek, se convirtió en una de las primeras mujeres en alcanzar este rango en ese recinto.Ese mismo año también fue laen dirigir undentro de la, reflejando los cambios graduales en una institución históricamente dominada por hombres.La nuevaes considerada una figura condentro de la Iglesia anglicana. Se ha identificado comoy ha expresado posiciones favorables hacia la inclusión de la, así como el derecho a decidir en temas de aborto, aunque también se ha descrito como provida.