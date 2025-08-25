Efraín Juárez destaca positividad tras empate de Pumas en la Liga MX

logo pulso
El director técnico Efraín Juárez busca mantener la moral alta en el equipo tras el empate en la Liga MX.

El Universal

Agosto 25, 2025 02:26 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Los Pumas decepcionaron a la afición auriazul, al ofrecer una pobre actuación en el estadio Olímpico Universitario y empatar sin anotaciones (0-0) con el Puebla.

El equipo de Efraín Juárez se presentó en su casa para recibir a La Franja, en duelo correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX, pero no cumplió con las expectativas.

Los del Pedregal no pudieron aprovechar la ventaja de la localía y se que se enfrentaban al último lugar de la tabla general y terminaron protagonizando un aburrido encuentro en CU.

A diferencia de sus últimos compromisos del torneo local, el equipo universitario no se cansó de fallar porque no logró generar el mismo peligro sobre la portería rival.

Julio González no fue factor en el empate y tuvo una tarde más que tranquila en su regreso al inmueble que fuera su casa.

Sin embargo, Efraín Juárez prefirió evitar el dramatismo tras haber sumado un punto contra la escuadra camotera y señaló que es mejor ver el lado positivo ante la falta de victorias.

"Hay que ver el vaso medio lleno o medio vacío... son cuatro partidos que no perdemos, pero no ganamos, son tres empates y una victoria. La realidad es que tenemos que sumar, [pero] me gusta que mantengamos el cero y seguimos generando opciones", declaró.

En conferencia de prensa, el director técnico mexicano reconoció que el principal problema que tienen sus Pumas es que no han podido ser contundentes.

