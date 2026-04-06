Efraín Juárez: tristeza por empate de Pumas ante Chivas

CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL).- Los

se quedaron a unos cuantos segundos de conseguir una

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ante lasen elLos delno pudieron conservar laque tenían y permitieron que el Rebaño los alcanzara en el marcador, con un doblete deEl conjunto depasó, en cuestión de segundos, a sumarde los tres que ya tenía asegurados.Sin embargo, elprefirióen lo rescatable que hizo su escuadra ante el superlíder de Clausura 2026."Estoypor ver a mi equipo queque juegue, porque los jugadores se matan dentro de la cancha, siguen el plan del partido y porquenos salió contra el mejor equipo y en su casa", destacó.Además, valoró que tuvieron lael "y el", por lo que quedó "muy tranquilo" con el funcionamiento de sus; aunque, aceptó que tenían la intención de ganar."[Estoy]por la forma en la que se desarrolla el partido y porque, al final, te vas con", mencionó.Acerca de lade partidos que tuvieron en las últimas semanas, el timonel auriazul valoró que los resultados no fueran adversos, pero es consciente de que todavía "del torneo"."Cuando veías el calendario, al principio del torneo, y se te venía, América yen cinco semanas mucha gente nos daba por muertos y hoy seguimos ahí; sabemos de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos", sentenció.Sobre laque se generó alprefirió no dar su opinión."Lasiempre la respetamos, el árbitro a veces te da y a veces te quita; [pero] del arbitraje. Somos humanos, ya está, del arbitraje nada, nunca han escuchado una declaración mala mía del arbitraje y nunca será así", externó.De igual forma, aprovechó para expresar sus sentimientos sobre que suno recibe el reconocimiento que debería, a pesar de que han tenido unaen el Clausura 2026."Muchas veces no se les da el crédito a mis jugadores, a mí no, y eso da tristeza por todo elque hacen, [pero] elante la crítica. En todo el torneo, hemos sido bastante regulares, entendemos perfectamente a lo que jugamos y estoy con mucha emoción de lo puede venir", añadió