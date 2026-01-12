Ekwonu, fuera por tiempo indefinido

CHARLOTTE.- El entrenador de los Panthers de Carolina, Dave Canales, dijo que una resonancia magnética reveló que el tackle izquierdo titular Ickey Ekwonu se perderá una cantidad significativa de tiempo debido a una rotura del tendón rotuliano en su rodilla derecha.

El tiempo normal de recuperación para una lesión de este tipo fluctúa, pero generalmente se considera que está en el rango de seis a doce meses. "Es significativo y requerirá cirugía", afirmó el domingo Canales.

Ekwonu se lesionó en el primer cuarto de la derrota de playoffs de Carolina el sábado por 34-31 ante los Rams de Los Ángeles.

Es una situación difícil para los Panthers y Ekwonu, quien estaba entrando en el último año de su contrato después de que los Panthers ejercieran su opción de quinto año por valor de 17,56 millones de dólares. Se le garantiza ese dinero independientemente de si juega en 2026.

Carolina había estado discutiendo una extensión de contrato con Ekwonu, la sexta selección en el draft de 2022, pero esas conversaciones podrían quedar en suspenso.

La duración de su rehabilitación pone en peligro la disponibilidad de Ekwonu para el inicio de la próxima temporada, y Canales dijo que podría impactar los planes del equipo en el draft de la NFL.

Canales dijo que la lesión no estaba relacionada con la lesión de rodilla que causó que Ekwonu se perdiera el juego de la Semana 16 del equipo contra Tampa Bay.

Yosh Nijman reemplazó a Ekwonu el domingo. Nijman es uno de los cinco linieros ofensivos de los Panthers que están listos para convertirse en agentes libres sin restricciones.