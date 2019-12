El atípico día de medios de la Gran Final de la Liga MX

Día de medios atípico en el futbol mexicano previo a la Gran Final de la Liga MX.

Esta manera de que los actores principales de la final dieran sus impresiones se daba antes del primer juego, este sábado por asunto del calendario, del viaje de Monterrey al Mundial de Clubes y dicen que también porque en la Liga no se quería trabajar el 25 de diciembre, día de Navidad.

Los actos se llevaron al mismo tiempo.

En el auditorio principal, los técnicos, Miguel Herrera y Antonio Mohamed, contemporáneos como jugadores, ambos miembros de aquellos pintorescos Toros Neza y en la cancha, stands listos para los protagonistas principales.

Del América llegaron cuatro: "Memo" Ochoa, Bruno Valdez, Guido Rodríguez y Henry Martín. De Monterrey enviaron a tres suplentes: José María Basanta, Maxi Meza y Miguel Layún y sólo un titular: Marcelo Barovero...Clara diferencia.

Los medios agandalladores se juntaron y coparon la mesa de Guido Rodríguez y "Memo" Ochoa, no haciendo menos a los demás, pero sí marcando diferencia...

"Memo" Ochoa puso el punto sobre la mesa al quejarse de la cancha. Basanta aseguró que el cansancio no afectará a los Rayados. Martín señaló que le gustaría ser parte importante en el juego final y Maxi Meza aseguró que las nóminas no jugarán.

Media hora de presuntas y respuestas en medio de un mar de micrófonos, celulares y cámaras. Medios reconocidos y medios nuevos que aparecieron por primera vez en el evento, cuyos representantes estaban más interesados de tomarse la selfie con el fondo de la cancha del Azteca o la Copa que en realizar la entrevista.

Así fue el día de medios de cara a la Gran Final del Apertura 2019.