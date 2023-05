El Barça pide ser acusación, además de investigado, al considerarse víctima en el caso Negreira

BARCELONA (EFE).- El FC Barcelona ha pedido tener la doble condición de investigado y de acusación particular en el caso Negreira, por el perjuicio sufrido por una presunta administración desleal, y que no se permita personarse en la causa al Real Madrid: "No existe indicio alguno de alteración concreta de resultado".



Así lo solicita el FC Barcelona en varios escritos, a los que ha tenido acceso EFE, remitidos al juzgado de Barcelona que investiga al club azulgrana y a los expresidentes Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, entre otros, por los delitos de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad en documento mercantil, por los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira.

Según el club azulgrana, con independencia de que el servicio técnico arbitral encargado a Negreira tuviese una prestación "real y efectiva", existen sospechas de que este asesoramiento se habría facturado "doblemente" y además uno de los canales de facturación fue a través de mercantiles interpuestas que "recibían una comisión".

Por este motivo, el Barça pide al juzgado poder tener la condición a la vez de investigado y de perjudicado al verse también víctima de un delito de administración desleal.

En la misma línea, el club azulgrana se posiciona en contra de que el juez admita como acusación particular a algunos socios de la entidad, ya que entiende que quien defiende sus intereses es el propio club.

En este sentido, razona que el perjuicio por la supuesta administración desleal se produce a la entidad y no a sus socios: "El único perjudicado de dicho delito es el FC Barcelona".

"La personación de todos y cada uno de los socios de manera independiente del club, en condición de acusación particular, lo único que supondría es una instrucción y causa abocada a ser ingobernable con el riesgo de lesionar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas", argumenta el Barça.

UNA FIANZA DE 500,000 EUROS PARA QUE EL MADRID SEA ACUSACIÓN

En otro de sus escritos, los servicios jurídicos del FC Barcelona piden al juzgado que rechace la petición del Real Madrid de personarse como acusación particular, después de que los blancos aseguraran que los hechos investigados en el caso Negreira "indudablemente" les perjudicaron.

El Barça lamenta la "absoluta gratuidad" con la que "alegremente" el Madrid sostiene que fueron perjudicados por este caso, ya que su versión "no viene acompañada de un mínimo y exigible esfuerzo de concreción, puesto que no señala temporada, partido o lance de juego concreto que podría haberse visto alterado y, como consecuencia de ello, haber sufrido dicho club un perjuicio".

"Con independencia de la naturaleza del delito en liza, es necesario afirmar y dejar consignado desde este primerísimo momento inicial, pues así se desprende de la denuncia del Ministerio Fiscal y de la documentación obrante en autos, que no existe indicio alguno de alteración concreta de resultado", defiende el FC Barcelona.

Por este motivo, entiende el Barça que ni el Madrid ni ninguno de los otros clubes que han formado parte de la Liga durante los años en que se investiga el caso Negreira (entre 2001 y 2018) pueden ostentar la condición de acusación particular, ya que no existe "indicio alguno" en la causa de que algún club, como consecuencia de este caso, "se haya visto afectado en mayor o menor medida".

"De permitirse la personación de los clubes de fútbol en condición de acusación particular se generaría un efecto muñeca rusa o personación en cascada provocando una hipertrofia acusatoria que, además de afectar al derecho de defensa, ralentizaría la tramitación de las presentes actuaciones haciéndolas ingobernables", advierte.

Además, el Barça remarca que La Liga, que ya está personada en el procedimiento, es el único titular para defender la limpieza de la competición y además los clubes ya están integrados en su organización, por lo que sus intereses para velar por la neutralidad de la competición ya están salvaguardados con la presencia en la causa de la entidad presidida por Javier Tebas.

El Barça también pide al juzgado que rechace al Real Madrid como acusación popular para evitar un "uso espurio y fraudulento" de la acción popular.

"Es necesario para el buen fin del procedimiento que las presentes actuaciones no se conviertan en un espacio en el que las diversas partes personadas vengan a trasladar sus rivalidades y rencillas e instrumentalicen la causa en defensa de unos intereses privativos", apunta.

Sin embargo, en el caso de que finalmente el juzgado se decante por admitir al Madrid como acusación popular, el Barça pide que se le imponga una fianza de medio millón de euros, teniendo en cuenta que no es una cifra "elevada ni excesiva" ya que en la temporada 2022/23 tiene presupuestados unos ingresos de 769,6 millones de euros.