El Bayern no falla; concluye segundo

El Bayern de Múnich no falló y concluyó como segundo clasificado la primera fase de la Liga de Campeones, lo que asegura al conjunto bávaro jugar como local la vuelta de todas las eliminatorias como local, tras imponerse este miércoles por 1-2 al PSV, que quedó apeado de la competición.

Los goles del partido fueron obra de Musiala, a los 58, y Harry Kane, a los 84, por los visitantes, mientras el único tanto del local lo marcó Saibari, a los 78.

El equipo de la Eredivisie terminó con 10 hombres tras la expulsión de Mauro Junior, a los 94, cuando ya estaba definido todo en el encuentro.

El podería alemán fue basto y auque tardó en anotar le fue suficiente. Particularmente, se notó la mano, o el pie, de Kane cuando ingresó al campo en la segunda mitad, a los 62 minutos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con este resultado, Bayern alcanzó 21 unidades y solo quedó debajo del Arsenal que sumó 24 en la fase de liga del torneo.

PSV, finalmente quedó eliminado del torneo con solo ocho unidades, aunque al principio del partido tenía chance de avanzar a los playoffs.

Ambos conjuntos se mantuvieron a la ofensiva en los minutos iniciales del partido y a los 16 minutos, Veerman hizo un disparo de media distancia y el arquero alemán, Urbig, se tiró de gran manera para evitar el gol.

El conjunto de la Eredivisie no pudo aprovechar las distracciones del Bayern del inicio. Jackson tuvo un chance inmejorable, pero su tiro salió franco a las manos de Kovar.

Urbig debió de emplearse a fondo, de nuevo, tras un gran tiro de Perisic y el mismo croata tuvo otra gran chance que se fue apenas desviada del arco alemán.

Tras el descanso, Musiala, en una linda jugada con Karl marcó un golazo para abrir el marcador a los 58 minutos.

Bayern continuó a la ofensiva y generó peligro, pero Kovar sacó lo que le llegó.

Y a los 78, Saibari se coló y con un golazo igualó el partido con un tiro de media distancia que se metió al arco alemán.

Harry Kane, tras asistencia de Luis Díaz, cerró el marcador.