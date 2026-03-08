logo pulso
El Clásico Regio es para los Tigres

Por Agencias

Marzo 08, 2026 03:00 a.m.
A
El Clásico Regio es para los Tigres

 Cuando parecía que el clásico regio terminaba sin goles, André Pierre Gignac salió de la banca para mandarse un ´último baile´, se inventó un golazo en el tiempo de compensación para darle una agónica victoria de 1-0 a los Tigres ante Rayados en el estdio Universitario.

Los felinos iniciaron con todo al frente cuando Diego Lainez filtró el esférico en un trazo largo para Ángel Correa, el argentino lo fildeó, controló y remató de volea, apuntaba para ser un golazo con un gran gesto técnico, pero mandó su envío por encima del travesaño al 10´.

En el resto del primer tiempo escasearon las oportunidades, los momentos más peligrosos se suscitaron de las infructuosas salidas con balón controlado de Rayados, pero los Tigres no pudieron aprovecharlos y todo se quedó en algunas aproximaciones fuera de peligro.

Al 55´ se le anuló un gol al ´Búfalo´ Aguirre tras encontrarse en claro fuera de lugar al momento de la definición, después Juan Brunetta falló una muy clara oportunidad cuando recibió un centro por la derecha e impactó a la altura del manchón de penalti, pero su envío se fue chorreado a un lado al 66´.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


André Pierre Gignac ingresó al 78´ y su empuje se sintió en los instantes finales, sobre todo porque recibió un balón filtrado a la entrada del área, aguantó la marca de un defensa y sacó un disparo cruzado para vulnerar el arco del ´Mochis´ Cárdenas para el 1-0 al 90+2´.

MINUTO A MINUTO

Cruz Azul golea 3-0 a San Luis y se afianza en el liderato
SLP

EFE

América sumó puntos clave para meterse en zona de clasificación tras vencer a Querétaro.

Messi anotó en victoria 2-1 de Inter Miami en Baltimore
SLP

AP

D.C. United descontó en la segunda mitad, pero no logró empatar el encuentro.

América vence a Querétaro en Corregidora y corta mala racha
SLP

El Universal

La alineación y sustitución en portería fueron claves para el triunfo de América.

Lando Norris enfrenta dificultades con McLaren en Australia
SLP

AP

El piloto británico de Fórmula 1 enfrenta un fin de semana complicado en Albert Park con su renovado McLaren.