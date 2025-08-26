El FC Barcelona entrega camiseta retro a Rafael Márquez en emotivo gesto
El FC Barcelona conmemora los éxitos de Rafael Márquez con una camiseta retro, recordando su impacto en la historia del club catalán.
CIUDAD DE MÉXICO, agosto 26 (EL UNIVERSAL).- El FC Barcelona no se olvida del gran papel que tuvo en su historia el mexicano Rafael Márquez, quien pese a estar enfocado en la Selección Mexicana, recibió un gran regalo por parte del equipo culé.
Luego de presentar, mediante redes sociales, su tercer uniforme para la temporada -misma que tiene un toque de nostalgia al recordar al equipo que ganó el sextete en 2009-, el club mostró su agradecimiento con el mexicano.
Márquez, quien hasta hace poco era parte de la institución, fue una de las exfiguras que recibió un gran obsequio por parte del equipo blaugrana: una camiseta personalizada enviada directamente a su hogar.
La pieza de colección, de color naranja con detalles en negro, fue presumida en las plataformas digitales, en un gesto que generó reconocimiento para el exjugador de la Selección Mexicana.
Además de Rafael, el Barcelona entregó un kit similar a estrellas como Andrés Iniesta y Sergio Busquets, quienes también lucieron el uniforme con el que tocaron la gloria bajo las órdenes de Pep Guardiola.
Rafael Márquez tuvo un paso brillante por el FC Barcelona entre 2003 y 2010, convirtiéndose en uno de los futbolistas mexicanos más exitosos en Europa y en una figura histórica del club catalán.
Durante sus siete temporadas en el club, disputó 245 partidos oficiales, anotó 13 goles y acumuló más de 18,000 minutos en el terreno de juego. Ganó múltiples títulos, incluyendo 4 Ligas de España, 2 UEFA Champions League, 1 Copa del Rey, 1 Supercopa de Europa, 1 Mundial de Clubes, 3 Supercopas de España y 3 Copas Cataluña.
