El Getafe sorprende en el Bernabéu

Con la derrota, el Real Madrid se aleja a 4 puntos del Barcelona

Por EFE

Marzo 02, 2026 04:38 p.m.
A
Foto: AP

Foto: AP

El Getafe se impuso este lunes en el Santiago Bernabéu al Real Madrid (0-1) gracias a un gol en un disparo de primeras desde la frontal del área en el minuto 39 del uruguayo Martín Satriano que deja al equipo blanco a 4 puntos del líder de la Primera División española, el Barcelona.

El Real Madrid tuvo dos ocasiones de peligro en la segunda mitad, en remates del alemán Antonio Rüdiger en el minuto 73 y del brasileño Rodrygo Goes en el 80, pero se marcharon desviados.

Además, el argentino Franco Mastantuono, del Real Madrid, fue expulsado por roja directa en el minuto 95, mientras que Adrián Liso, del Getafe, también vio la cartulina roja, en su caso por doble amarilla, en el 96. 

