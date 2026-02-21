Osasuna tumba al Madrid y arriesga su liderato

El Osasuna venció, más de quince años después, al Real Madrid (2-1) con un gol en el minuto 90 de Raúl García de Haro en un gran partido de los de Alessio Lisci, que se adelantaron por mediación de Budimir antes de que el brasileño Vinicius lograra el empate en el 73.



El equipo navarro inició bien el choque, manteniendo a raya a un Real Madrid que compareció en El Sadar sin claridad en ataque pese a la movilidad que mostraban todos los futbolistas de Álvaro Arbeloa.



Rosier marcó bien a un Vinicius que disparó de forma tímida en la primera ocasión del choque, justo antes de que Budimir avisara con un zurdazo con rosca que a punto estuvo de ver puerta.



El choque fue tomando ritmo. El Osasuna se mostró firme en defensa y Courtois detuvo a bocajarro un balón que tocó en Carreras para salvar a los suyos, mientras los navarros asediaban a su rival empujados por su afición. Budimir cabeceó al palo largo el centro de Javi Galán, aunque Mbappé respondió con un derechazo al que llegó bien Sergio Herrera.



La polémica se instaló en El Sadar en el minuto 35. Alejandro Quintero revisó un pisotón de Courtois sobre Budimir precipitado por una falta de comunicación entre Asencio y el meta belga. Engañó al portero y anotó su duodécimo tanto del curso para hacer estallar a El Sadar.



Víctor Muñoz tuvo el segundo tras recortar a un rival, aunque Alaba, muy listo, se tiró para rebañar ese disparo. Victoria momentánea para Osasuna al descanso.



Tras el paso por vestuarios, el equipo local siguió a lo suyo, fuerte en defensa, con un Herrando que celebró con El Sadar un desvió a tiro de Vinicius que llevaba mucho peligro. Poco después, un derechazo de Arda Güler a la media vuelta pasó muy cerca del larguero de Sergio Herrera.



Los locales tocaban y tocaban con bastante comodidad. Arbeloa metió a Trent y Brahim para revertir una situación que a poco se complicaba. Hubo un gol anulado a Mbappé por fuera de juego, mientras iban pasando los minutos sin una propuesta clara de los visitantes.



Una arrancada de Valverde fue suficiente para ganar líneas y poner el centro tenso para que Vinicius lo aprovechase delante de Herrera para anotar el 1-1 con 15 minutos todavía por delante.



Llegó a continuación una doble ocasión del Osasuna. Raúl e Iker Muñoz lo intentaron con sendos disparos que fueron bien tapados. Con Gonzalo ya en el campo, los blancos subieron líneas en buscar del triunfo. La imagen local fue muy positiva hasta el momento, plantando cara al líder.



Cuando todo parecía decidido, Raúl García de Haro engañó a Trent con un recorte espectacular en una baldosa. El delantero se posicionó el esférico a su pierna más hábil para golpear al palo contrario y anotar el 2-1 en el minuto 90 que impulsa a los navarros y deja al Real Madrid a merced del Barcelona, que con un triunfo ante el Levante este domingo recuperaría el liderato.



-Ficha técnica 2 – Osasuna: Herrera; Rosier (Arguibide, m. 83), Catena, Herrando, Galán; Moncayola (Moro, m. 83), Torró, Aimar (Iker Muñoz, m. 71); Rubén García (Bretones, m. 66), Budimir (Raúl, m. 67), Víctor Muñoz.



1 – Real Madrid: Courtois, Carvajal (Tent, m. 64), Asencio, Alaba, Carreras, Valverde (Gonzalo, m. 75), Güler (Ceballos, m. 82), Tchouameni, Camavinga (Brahim. M. 64), Mbappé y Vinicius.



Goles: Budimir, 1-0 Budimir (m. 38), Vini, 1-1 (m. 73), Raúl, 2-1 (m. 90+3).



Árbitro: Alejandro Quintero (Comité andaluz), asistido por Álvaro Granel y José Francisco García. Amonestó a los locales Aimar Oroz y Moncayola y a los visitantes Courtois, Trent, Vinicius y Alaba.



Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimoquinta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de El Sadar ante 22.485 aficionados.