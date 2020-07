El impresionante nocaut de Seniesa Estrada en siete segundos

Así noqueó Seniesa Estrada a Miranda Adkins en tan solo 5 segundos del primer round. Tal vez el récord del KO más rápido de la historia en el boxeo femenil.pic.twitter.com/YfenPnJ0Nu #OrtizVargas — Frases de Boxeo (@FrasesdeBoxeo) July 25, 2020

A la boxeadora estadounidense Seniesa Estrada (19-0, 8 K.O.) le tomó siete segundos noquear a Miranda Adkins (5-1, 5 K.O.), un tiempo histórico con el que defendió el título plata minimosca avalado por el CMB, una de las peleas estelares de la función organizada por Golden Boy Promotions.

La "Super Bad" Estrada superó todas las expectativas que previamente la favorecían. Apenas sonó la campana en el Fantasy Springs Casino de Indio, California, y Adkins recibió una metralla de combinaciones, primero en el cuerpo y después en el rostro, para caer cerca del borde del cuadrilátero.

Adkins tardó en recuperarse, mientras que Estrada miraba con cierta preocupación a su rival.

"Quiero agradecerle y darle mis respeto a ella (Adkins), fue la que aceptó pelear conmigo, porque mi oponente (Jacky Calvo) estaba lesionada. Tratamos de conseguir otras campeonas mundiales, pero por la situación del Covid-19 no fue posible.

"Miranda fue la única que aceptó la pelea, subirse ahí sabiendo que yo tenía más experiencia, un amateur vs profesional, pero una vez en el ring mis golpes salen, no puedo parar. Sabía que iba a ser un K.O. seguro, sólo que no sabía cuánto iba a tardar", dijo Seniesa a DAZN USA.