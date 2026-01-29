El Inter ´muere´ en la orilla

El Inter hizo su trabajo, ganó 0-2 al Dortmund con una exquisitez de Dimarco y un acierto de Diouf en el tramo final y murió en la orilla de la clasificación hacia los octavos de final de la Liga de Campeones, en la décima posición y a dos pasos del ´top 8´: la diferencia en contra de goles del Real Madrid, la victoria del Chelsea en Nápoles y la del Sporting en San Mamés, dejaron sin opciones al equipo de Cristian Chivu.

Antes del pitido inicial, tanto el Dortmund como el Inter mantenían intactas sus opciones de sacarse un billete directo para los octavos. El Inter tenía más posibilidades, pero tampoco dependía de sí mismo. Tenía que ganar y esperar los resultados del resto de la jornada para saber si estaban entre los elegidos. Eso sí, el empate, anulaba a ambos.

Los dos equipos llegaron a esta situación por culpa de su incapacidad de ganar a equipos de nivel. El Inter caminó con paso firme en las primeras cuatro jornadas, con todo victorias, pero a la hora de la verdad fue derrotado por el Atlético, el Liverpool y el Arsenal; el Dortmund, se dejó derrotas contra el Tottenham, el Manchester City y un empate con el Juventus.

El Dortmund no generó nada más que esa oportunidad mientras que el Inter apenas mostró un zurdazo tímido de Dimarco y un cabezazo picado de Bonny a las manos de Kobel. No hubo nada más. Estaba claro que la segunda parte iba a dictar sentencia si alguien era capaz de poner algo de cordura en los últimos metros.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Chivu miró al banquillo para dar entrada a Fratessi. El medio romano dio una marcha más a su equipo, justo la que necesitaba, y en los últimos minutos el Inter pegó el estirón que permitió a Mkhitaryan provocar la falta de Bellingham que dio el gol que abrió el camino hacia la victoria.