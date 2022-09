El liderato, siguiente reto del América en el Apertura 2022

A-AA+

El América de Fernando Ortiz se juega este viernes el liderato del Apertura 2022 en el estadio Cuauhtémoc contra el Puebla.

Con 35 puntos, un triunfo sobre La Franja le dará el liderato a las Águilas, sin importar lo que hagan mañana los Rayados en casa frente al Pachuca.

Sin embargo, Salvador Reyes, zaguero azulcrema, aseguró que no es una obsesión quedarse en la cima de la clasificación.

"No se toma como obsesión terminar en primer lugar. América siendo este equipo tan grande siempre pelea por estar en ese lugar. Vamos partido a partido, no nos anticipamos a terminar primeros", declaró en conferencia.

Las Águilas han tenido una excelente campaña, pero ahora viene la Liguilla del futbol mexicano, donde deberán demostrar su verdadera fortaleza.

"Ya en Liguilla se olvida la racha que tuvimos en la fase regular, es otro torneo. Estamos enfocados en ganar como sea. En casa nos hemos hecho fuertes, la afición nos ha apoyado. Vamos por ese título que es lo que más anhelamos", advirtió el ex del Puebla.

Las Águilas, único equipo que no ha utilizado el repechaje para clasificar, ya está instalado en cuartos de final y sólo queda definir su puesto entre el primero y segundo lugares.

En el bando camotero, Nicolás Larcamón buscará su primera victoria sobre el América. En cinco duelos suma tres derrotas y dos empates.