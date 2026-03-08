El Magic supera a los Wolves

MINNEAPOLIS.- Desmond Bane anotó 30 puntos, Paolo Banchero sumó 25 unidades y 15 rebotes, y el Magic de Orlando ganó su tercer partido consecutivo al vencer el sábado 119-92 a los Timberwolves de Minnesota.

Jalen Suggs aportó 14 puntos y Tristan da Silva añadió 11 por el Magic, que pasó lidera ahora la División Sureste.

Anthony Edwards anotó 34 puntos, incluidos 13 de 14 desde la línea de tiros libres, pero Minnesota vio cortada su racha de cinco victorias seguidas.

Julius Randle anotó 14 puntos y capturó nueve rebotes, la mayor cifra del equipo, para los Timberwolves; Naz Reid añadió 13 unidades desde la banca y Rudy Gobert agregó 12.

Minnesota atinó apenas el 35,7% de sus disparos y registró su segunda menor cantidad de puntos de la temporada. Los titulares Donte DiVincenzo y Jaden McDaniels se combinaron para fallar sus 15 disparos.

Bane acertó 10 de 17 disparos de campo y encestó los 10 tiros libres para firmar su 11mo partido de la temporada con 30 puntos o más. Banchero convirtió 10 de 18 lanzamientos.