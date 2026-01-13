El PSG encabeza lista de pagos de la UEFA

GINEBRA (AP) — El campeón europeo Paris Saint-Germain encabezó la tabla de premios de la UEFA al obtener 144,4 millones de euros (168 millones de dólares) la temporada pasada, ya que la Liga de Campeones repartió 400 millones de euros adicionales (466 millones de dólares) entre los grandes clubes de Europa en el nuevo formato ampliado.

Las cifras fueron confirmadas en el informe financiero de la UEFA publicado el martes para la temporada 2024-25, antes de su congreso anual el próximo mes en Bruselas.

Inter de Milán, derrotado en la final, también fue segundo en la lista de dinero al recibir 136,6 millones de euros (159 millones de dólares) del fondo de premios de la UEFA que compartió 2.470 millones de euros (2.900 millones de dólares) entre los 36 equipos que primero disputaron ocho partidos en una liga de clasificación única.

Siete equipos obtuvieron al menos 100 millones de euros (116,5 millones de dólares) en premios en comparación con cinco que recibieron un pago de nueve cifras la temporada anterior, cuando el fondo total había sido de 2.080 millones de euros (2.420 millones de dólares) en el último año del formato de fase de grupos de 32 equipos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aston Villa fue el único cuartofinalista la temporada pasada que recibió menos de 100 millones de euros. El club inglés recibió un pago de la UEFA de 83,7 millones de euros (97,5 millones de dólares). Esto se explicó en parte por el ranking más bajo del Villa en la UEFA al regresar a la competición después de una ausencia de 41 años.

La eliminación del Real Madrid en cuartos de final ante Arsenal implicó que el equipo español obtuviera menos de 102 millones de euros (119 millones de dólares) de la UEFA en la Liga de Campeones, lo que representó una caída de 37 millones de euros (43 millones de dólares) respecto a ganar el título en 2024. Madrid obtuvo cinco millones de euros adicionales por conquistar la Supercopa de la UEFA contra Atalanta, que recibió cuatro millones de euros por ese partido de apertura de temporada.

El Inter ganó al menos el doble que cada uno de los otros cuatro equipos italianos en la competición de la Liga de Campeones.

En tanto, el Manchester City fue el que menos ganó de los cuatro clubes ingleses. Obtuvo 76 millones de euros (88,cinco millones de dólares) después de ser eliminado en la ronda de playoffs de eliminación en febrero por el Real Madrid.

El pago más pequeño a un equipo de la Liga de Campeones fue para Slovan Bratislava, que recibió menos de 22 millones de euros (25,6 millones de dólares). El campeón de Eslovaquia perdió todos los partidos de la fase de liga.

Dinero de la Europa y Conference League

La fuerte caída en los pagos de la Liga de Campeones con respecto a la Liga Europa quedó en evidencia con el premio para el campeón Tottenham, que recibió 41 millones de euros (47,8 millones de dólares).

El Manchester United, derrotado en la final, obtuvo 36 millones de euros (41,9 millones de dólares) por la UEFA la temporada pasada y no recibirá nada esta vez tras no clasificarse para ninguna competición europea.

La Conference League de tercera categoría pagó a Chelsea 21,8 millones de euros (25,4 millones de dólares) por ganar el título. Chelsea ahora disputa la Liga de Campeones.

Congelación del salario presidencial

El informe financiero de la UEFA muestra que su presidente Aleksander Ceferin no recibió un aumento salarial la temporada pasada.

El abogado esloveno ganó "una compensación fija de 3.250.000 francos suizos brutos" sin bonificación, según el documento de la UEFA. Eso fue lo mismo que el año anterior y equivale a 4 millones de dólares.

El secretario general de la UEFA, Theodore Theodoridis, recibió aumentos tanto en su salario como en su bonificación para un total de 2,05 millones de francos suizos (2,56 millones de dólares).