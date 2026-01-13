logo pulso
Ceepac dará seguimiento a destino de "Ley Gobernadora"

Por Martín Rodríguez

Enero 13, 2026 03:23 p.m.
A
Ceepac dará seguimiento a destino de Ley Gobernadora

En un mensaje muy breve, la presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), Paloma Blanco López, aseguró que seguirán de cerca el retiro de la reforma electoral que condicionaba a los partidos políticos a la participación exclusiva de mujeres en el proceso 2027. 

Dijo que el organismo público local electoral ya tiene conocimiento de la declaración del gobernador Ricardo Gallardo, en el sentido de no enviar la iniciativa aprobada para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, difundida este lunes en medios de comunicación y redes sociales.

Aparte, la diputada del PAN, Aranzazú Puente, dijo haber votado a favor de la malograda de ley "por la alternancia" en "puestos unilaterales" y "unipersonales de cuestión de género".

Aseguró que todavía falta sortear en el Poder Legislativo el trámite de la revisión del poder de veto ejercido por el gobernador Ricardo Gallardo.

La legisladora informó que harán las anotaciones pertinentes, aunque se negó a precisar si retirarán de la ley esa cláusula que obliga a los partidos políticos a postular solo mujeres a los cargos de elección popular en 2027.

Veta Gallardo la Ley Gobernadora

El Ejecutivo estatal decidió no promulgar la reforma electoral que obligaba a postular solo mujeres a la gubernatura en 2027.

Ceepac dará seguimiento a destino de "Ley Gobernadora"

