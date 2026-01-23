"El Ruso" Ascanio y Fátima Herrera, en función de la dinastía Chávez

Este jueves fue presentada la previa de la cartelera boxística que se llevará a cabo el próximo sábado 24 de enero en la Arena Potosí, evento que será encabezado por el combate entre Julio César Chávez Jr. Y el argentino Ángel Julián. En la misma función, también verá acción Omar Chávez, quien se enfrentará al colombiano José Miguel Torres.

La jornada boxística dará inicio a partir de las 16:00 horas con las peleas preliminares, mientras que la función estelar está programada para comenzar alrededor de las 23:00 horas, contando con un atractivo cartel previo que incluirá la participación de púgiles potosinos, entre ellos Fátima Herrera, quien tendrá una pelea de exhibición, además de otros combates que conforman una velada de gran nivel.

Durante la presentación estuvieron presentes Julio César Chávez, así como Roberto Chávez, destacándose que será una función compuesta por 19 peleas, en la que prevalecerá el talento local con boxeadores como Jorge "El Ruso" Ascanio, Fátima Herrera, Rafael "El Veneno" Solís y Jonathan "El Titán" Rodríguez, lo que promete emociones y un espectáculo de calidad para la afición potosina.

La leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, se mostró orgulloso del regreso de sus hijos al ring, resaltando la importancia de hacerlo en un escenario como la Arena Potosí, a la vez que invitó a las y los amantes del boxeo a acudir este sábado desde las 4 de la tarde.

