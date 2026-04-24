El Sevilla cae ante Levante

VALENCIA.- Las dificultades del Sevilla continuaron con una derrota 2-0 en casa del Levante que dejó al club apenas un punto por encima de la zona de descenso en la liga española el jueves.

Iván Romero anotó un gol en cada tiempo para el Levante, que se mantuvo penúltimo, pero a solo dos puntos de la salvación. Ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos.

El Sevilla, en el 17mo puesto, ha perdido cuatro de sus últimos cinco encuentros de liga.

"Sabíamos que era un partido difícil. Perdimos una gran oportunidad de dar un paso adelante. Duele. Todavía quedan partidos, tenemos que mantenernos positivos", señaló Rubén Vargas, del Sevilla.

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A ambos equipos les señalaron penales que finalmente fueron anulados tras la revisión en video.

También el jueves, el Oviedo se mantuvo en el último lugar tras empatar 1-1 en casa con el Villarreal, tercero en la tabla.

Ahora a seis puntos de la salvación, el Oviedo buscaba su tercera victoria consecutiva.

El Villarreal tiene una ventaja de cinco puntos sobre el Atlético de Madrid, cuarto, que perdió 3-2 en Elche el miércoles.

También el jueves, el Espanyol perdió 1-0 en casa del Rayo Vallecano y siguió sin ganar en 2026 — con 10 derrotas y cinco empates.

El Rayo subió al 11mo puesto, una posición por delante del Espanyol.

El Barcelona, líder de la liga, venció 1-0 al Celta de Vigo el miércoles para mantener una ventaja de nueve puntos sobre el Real Madrid, segundo, que derrotó 2-1 al Alavés el martes.