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El Soyate se coloca líder

Por Romario Ventura

Octubre 11, 2026 03:00 a.m.
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El Soyate se coloca líder
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      Este sábado se llevó a cabo la ceremonia de inauguración deportiva del LXXXII Congreso y Campeonato Nacional Charro San Luis Potosí 2026 "Andrés ´Nito´ Aceves", en las instalaciones de la Arena Potosí, donde autoridades de la Federación Mexicana de Charrería y representantes de la charrería potosina encabezaron el acto protocolario que marca el desarrollo de esta importante fiesta del deporte nacional.

      La ceremonia estuvo encabezada por el presidente de la Federación Mexicana de Charrería, Salvador Barajas del Toro, quien estuvo acompañado por su esposa, Ana Cristina Ortega de Barajas, y su hija, Valentina Barajas Ortega. En la línea de honor también estuvieron presentes la reina nacional de la Federación, SGM Sofía I; el homenajeado de esta edición, Andrés Eduardo Aceves Hernández; el vicepresidente, Efraín Ramírez González; el secretario de Tesorería y Finanzas, Gerónimo Color Gasca; el secretario del Deporte, Juan Bañuelos Ramírez, y el secretario de Prensa y Difusión, Edgar Viñuela Navarro.

      En cuanto a los resultados deportivos de la jornada sabatina, el equipo El Soyate, de Zacatecas, se colocó al frente de la clasificación con 423 puntos, seguido por Esc. Reencuentro, de Chihuahua, con 332.5 unidades. En la tercera posición apareció Esc. El Secreto, de México, con 287 puntos, mientras que Rancho Mi Ilusión, de Puebla, sumó 277 unidades y Esc. Charra San Pedro, de Coahuila, registró 266.5 puntos. Por su parte, Don Raymundo, de Veracruz, acumuló 186 puntos, de acuerdo con la tabla difundida para la jornada.

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