El Toluca va por los tres puntos

México.- Este domingo se llevará un duelo de "enrachados" en el Nemesio Diez, por un lado, los Diablos Rojos del Toluca buscarán su quinto partido al hilo sumando de a tres unidades, mientras que los Bravos de FC Juárez el tercero.

Los mexiquenses tuvieron un duelo complicado en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria a mitad de semana, pero salieron victoriosos (2-3). Los Pumas los mantuvieron contra las cuerdas hasta el minuto 62, Robert Morales aplicó la "ley del ex" desde los once pasos (28´), el mismo Morales tuvo la oportunidad de sumar el segundo en la pizarra, pero "voló" su disparo hacía la pista del inmueble de CU, lo que llevó que, a los pocos segundos, Jesús Angulo, desde los linderos del área marcara el de la "igualada" (36´).

Al regreso del descanso, los universitarios intentaron, hasta que Álvaro Angulo aprovechó la desatención de la zona defensiva en un tiro de esquina, y anotó para los suyos (62´); sin embargo, Diego Barbosa apagó el ímpetu felino al 72´, con un disparo en las afueras del área que clavó en el ángulo. Y, para terminar, Joao Paulo Dias "Paulinho" metió el de la victoria para los visitantes (77´).

Por su parte, los Bravos "rompieron quinielas" al derrotar a las Águilas del América en el Estadio Ciudad de los Deportes (1-2). Los fronterizos abrieron el marcador temprano en el encuentro (6´) de la mano de Jairo Torres, manteniendo así la pizarra hasta el medio tiempo.

Hasta que entro Alejandro Zendejas al terreno de juego, los azulcremas se vieron diferentes al frente, y fue éste quien les dio el empate (68´), pero todo el esfuerzo se vino abajo luego de que Guilherme Castilho demostró el mal pasó que llevan los dirigidos por André Jardine, ya que en el tiempo de compensación (90+2´) anotó el del gane para FC Juárez.

La balanza se inclina de lado del Toluca, pero los que mostraron los integrantes del conjunto de Ciudad Juárez en la jornada doble podría igualar las acciones, y repetir el resultado obtenido en el Apertura 2023; torneo en el que golearon a los choriceros (2-4).