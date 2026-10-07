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El Tricolor de Rafa no arranca

El conjunto mexicano, falto de ideas fue derrotado por el combinado de Chile

Por El Universal

Octubre 07, 2026 03:00 a.m.
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El Tricolor de Rafa no arranca
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      CIUDAD DE MÉXICO.- La Selección Mexicana tenía una sola obligación para despedir esta fecha FIFA, pero volvió a fallar. El Tricolor cayó (2-0) ante Chile en el Los Ángeles Memorial Coliseum y el saldo en los primeros cuatro partidos de Rafael Márquez es negativo, con dos empates y dos derrotas consecutivas.

      La afición mexicana pasó de gritar "¿Y si sí?", a abuchear a la selección en Glendale y ahora en Los Ángeles. La reconexión que logró Javier Aguirre con el público parece haberse esfumado en el arranque de esta nueva era con Márquez al frente. El "Káiser" volvió a mover el tablero y a experimentar con el 11 titular. Esta vez le dio la oportunidad en la portería a Álex Padilla, confió en Dagoberto Espinoza y Everardo López en defensa; y al ataque mandó a Germán Berterame junto a Armando González y Roberto Alvarado. Sin embargo, su apuesta no le funcionó.

      En la primera parte el Tri intentó hacer daño con un disparo de Jesús Gallardo, otro remate de larga distancia del "Piojo" Alvarado y con un cabezazo de la "Hormiga" González. Ninguno tuvo éxito, haciendo notoria la crisis goleadora que vive la selección. En estos cuatro partidos, México anotó solamente dos goles. Para colmo, la experiencia que uno de los mejores centrales de la historia podría transmitir a sus jugadores -ahora en calidad de director técnico- no se ve reflejada, ya que recibió siete goles en contra. Con dos contragolpes Chile logró superar a México. Maximiliano Gutiérrez (56´) abrió el marcador y en 10 minutos, Vicente Pizarro (66´) liquidó el partido, en una jugada donde la defensa tricolor quedó exhibida.

      El diagnóstico después de cuatro partidos no es positivo para Rafa Márquez. Contrario a lo ideal, México fue de más a menos, con una goleada incluida ante el acérrimo rival y una insólita derrota ante Chile, que venía de perder contra Estados Unidos y Canadá.

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      A este nuevo proyecto no lo acompañaron ni los resultados ni las formas en sus primeros cuatro exámenes. La primera victoria en la era de Rafa deberá esperar, al menos hasta noviembre, cuando México enfrente a Jamaica en cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF.

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