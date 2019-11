Elogia DT del Barsa el trabajo de Javier Aguirre

Barcelona.- Leganés, dirigido por el mexicano Javier Aguirre, enfrentará al FC Barcelona, por lo que el entrenador español del club catalán, Ernesto Valverde, advierte que será un equipo complicado debido al trabajo motivacional que realiza el "Vasco" en sus conjuntos.

"No sé los cambios que puede haber. Supongo que Aguirre jugará parecido a Pellegrino en cuanto a esquema. Es un técnico que imprime un gran nivel de motivación y los resultados en su carrera están ahí. Tenemos la experiencia del año pasado y tal y como está la clasificación, nos urge la victoria", comentó.

Las salidas del FC Barcelona no han dejado buenos dividendos, por lo que el "Txiringurri" no minimiza a los rivales y menos cuando se trata de jugar en campo ajeno.

"No hay que pensar en enemigos pequeños. Si hago memoria, desde que estoy en el Barça he perdido contra Leganés, el Levante dos veces, Granada, Celta, Athletic... No estamos como para pensar que los contrarios son sencillos. Nos hace falta ganar", agregó.

Respecto de los rumores que colocan al mediocampista croata Iván Rakitic fuera del club "culé" en el mercado de invierno, Valverde decidió no entrar en detalles y se limitó a aceptar que actualmente cuenta con varios jugadores en esa posición.

"No tengo que decir nada de conversaciones privadas con los jugadores. Es verdad que el equipo tiene a bastantes jugadores en determinadas posiciones, pero no me planteo nada en el mercado. Intento poner a los que mejor están", declaró.

Finalmente, el entrenador "blaugrana" se dio tiempo de hablar de dos elementos franceses como Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé; el primero tuvo un buen rendimiento con su combinado en la pasada fecha FIFA y el segundo no fue convocado.

"Griezmann nos está aportando muchas cosas. Trabajo, goles... ¿En qué grado de adaptación está? Está en noviembre, cómo todos. Mientras que Dembélé es fundamental que tenga continuidad en el trabajo y en los partidos. Ha tenido muchos parones por las lesiones, pero esperamos que llegue a ese punto en el que adquiere una regularidad en cuanto al juego", concluyó.