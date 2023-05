Embiid, de 76ers, por 1ra. vez MVP

Joel Embiid, pívot de los 76ers de Filadelfia y el máximo anotador en la campaña, ganó el martes por primera vez el trofeo al Jugador Más Valioso de la NBA, superando a Nikola Jokic de los Nuggets de Denver, quien había obtenido el galardón en los dos años anteriores.

El jugador de 29 años, originario de Yaundé, Camerún, promedió 33.1 puntos para obtener su segundo título de máximo anotador en forma consecutiva. Ostentó un promedio de 10,2 rebotes y empató la mejor cifra de asistencias en su carrera, con 4.2 por partido.

Embiid disputó 66 partidos, la segunda mayor cantidad en su carrera, pero fue afectado de nuevo por las lesiones en los playoffs. Un esguince en la rodilla derecha lo marginó ya de un partido en la barrida sobre Brooklyn durante la primera ronda de la postemporada y del primer compromiso de las semifinales de la Conferencia Este ante Boston.

Pese a la baja, Filadelfia ganó el lunes ese encuentro.

El serbio Jokic finalizó segundo en la votación, mientras que el griego Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee, fue tercero. Embiid recibió 73 votos a primer lugar, Jokic obtuvo 15 y Antetokounmpo 12.

“He esperado esto mucho tiempo”, dijo Embiid. “He trabajado muy duro, he pasado por muchas cosas, y no hablo sólo del basquetbol, sino de mi vida, mi historia, de dónde vengo, cómo llegué aquí y lo que me ha costado”. Los 76ers miraban la TV en Boston y aplaudieron entusiasmados cuando se hizo el anuncio, además de corear las siglas del Jugador Más Valioso.

Embiid simplemente se cubrió la cabeza con las manos, sentado en una silla. Lloró, mientras sus compañeros James Harden, Tobias Harris y Tyrese Maxey lo rodeaban para celebrar.

Luego, el astro africano hizo una promesa para la serie de playoffs ante los Celtics.

“Volveré”, dijo.

¿Lo hará a tiempo

para el segundo partido, previsto para este

miércoles por la noche?

“Ya veremos”, dijo.

Embiid había manifestado desde hace años su deseo de ganar el trofeo al Jugador Más Valioso. Seleccionado en el tercer turno general del draft de 2014, se perdió sus primeras dos campañas completas por lesiones, antes de consolidarse como uno de los mejores pivots en su generación.

Ha lucido su mejor forma en la presente campaña, al totalizar tres partidos de 50 puntos, incluido uno de 59, su récord personal, al enfrentar a Utah en noviembre. Acumula 13 partidos con al menos 40 puntos.

En abril, cuando Embiid totalizó 52 puntos y 13 rebotes en una victoria sobre los Celtics, el entrenador Doc Rivers proclamó: “La carrera por el Jugador Más Valioso ha terminado”.

Embiid no refutó a Rivers ni a los compañeros que secundaron esa declaración.

“Probablemente tienen razón”, dijo Embiid. “Pero tenemos otras metas en mente”.

El último jugador de los 76ers que había ganado el trofeo al Más Valioso era Allen Iverson en 2001. Otros en la lista son Moses Malone en 1983 y Wilt Chamberlain de 1966 al 68.