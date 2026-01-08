Empate entre Arsenal y Liverpool en la Liga Premier

Arsenal perdió la oportunidad de alejarse ocho puntos en la cima de la Liga Premier, tras resignarse el jueves a un empate 0-0 como local ante Liverpool.

Decepcionante en gran parte de la campaña en la que buscaba revalidar su título, Liverpool dio al menos una buena actuación bajo la lluvia en el Emirates Stadium, para poner fin a la racha de cinco victorias consecutivas del Arsenal en la liga.

La ocasión más cercana a un gol llegó cuando el lateral derecho del Liverpool, Conor Bradley, intentó un globo sobre David Raya tras un malentendido entre el portero español del Arsenal y el defensa central William Saliba, pero el balón rebotó en el travesaño.

El Arsenal realizó apenas nueve tiros en todo el partido, su cifra más baja en casa en cuatro años, y se mostró inusualmente desarticulado, lo que llevó a la frustración de los aficionados locales durante la segunda mitad.

Aun así, los Gunners tienen algunos motivos para estar contentos. El Arsenal terminó la fecha más reciente como la comenzó, con una ventaja de seis puntos sobre el Manchester City, que ocupa el segundo lugar, y el Aston Villa, que está tercero.

Con 17 partidos restantes, el Arsenal sigue siendo favorito para conseguir su primer título de liga desde 2004.

City y Villa empataron sus partidos el miércoles, contra Brighton y Crystal Palace, respectivamente.

"Tuvimos algunos momentos en los que contamos con ventaja en la posición para realmente hacerles daño y, luego, cuando llegamos a las áreas, nos faltó calidad para elegir a los jugadores", reconoció el español Mikel Arteta, técnico del Arsenal. "Hemos venido de un calendario muy exigente... con los seis partidos que hemos jugado en este período navideño... y hemos salido de eso en una posición realmente fuerte."

Diez partidos invicto

El Liverpool se mantuvo en el cuarto lugar y extendió su racha invicta a diez partidos. Los campeones vigentes carecieron de chispa en el ataque sin los delanteros lesionados Alexander Isak y Hugo Ekitike. Además, Mohamed Salah está con la selección de Egipto en la Copa Africana de Naciones.

Pese a todo, los Reds se han fortalecido a la defensiva y dominaron la batalla en el mediocampo en la segunda mitad.

"Nos enfrentamos a un equipo increíble, pero hoy mostramos nuevamente por qué nos convertimos en campeones la temporada pasada", consideró el mediocampista del Liverpool, Dominik Szoboszlai. "Esto fue un paso adelante después de las últimas semanas".

Un aspecto negativo para el Liverpool fue la salida de Bradley, propenso a las lesiones, en camilla durante el descuento de la segunda mitad con un aparente problema en la pierna tras caer de manera incómoda al despejar.

Mientras Bradley se retorcía de dolor cerca de la línea de banda, el brasileño Gabriel Martinelli dejó caer el balón encima de su rival lesionado, a quien empujó además en un intento por sacarlo del terreno de juego.

Ello provocó empujones entre los jugadores, y Martinelli fue amonestado.