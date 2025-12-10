logo pulso
Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Empieza la semana 15 de la NFL con emocionantes partidos en vivo

Los equipos se enfrentan en la semana 15 de la NFL en busca de un lugar en playoffs. Consulta los horarios y canales para no perderte ningún encuentro.

Por El Universal

Diciembre 10, 2025 03:36 p.m.
A
Empieza la semana 15 de la NFL con emocionantes partidos en vivo

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 10 (EL UNIVERSAL).- La temporada regular de la NFL está llegando a su fin y los equipos siguen luchando por un lugar en playoffs. Algunos por tener un mejor sembrado, otros por evitar irse de vacaciones antes de tiempo. Este jueves, empieza la semana 15 y a continuación, te vamos a presentar los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver en vivo cada partido.

Dentro de los partidos más destacados está el cruce divisional entre Ravens y Bengals, el choque entre dos candidatos de la Americana como Bills y Patriots, así como el juego entre Packers y Broncos. En la Nacional, también destaca el partido entre Detroit y Los Ángeles Rams.

-----¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LA SEMANA 15 DE LA NFL?

Jueves 11 de diciembre

Atlanta Falcons vs Tampa Bay Buccaneers - a las 19:15 horas por FOX Sports

Domingo 14 de diciembre

Cleveland Browns vs Chicago Bears - a las 12:00 horas por NFL Game Pass

Baltimore Ravens vs Cincinnati Bengals - a las 12:00 horas por FOX Sports

Arizona Cardinals vs Houston Texans - a las 12:00 horas por NFL Game Pass

New York Jets vs Jacksonville Jaguars - a las 12:00 horas por NFL Game Pass

Los Ángeles Chargers vs Kansas City Chiefs - a las 12:00 horas por ViX

Buffalo Bills vs New England Patriots - a las 12:00 horas por FOX Sports

Washington Commanders vs New York Giants - a las 12:00 horas por NFL Game Pass

Las Vegas Raiders vs Philadelphia Eagles - a las 12:00 horas por NFL Game Pass

Green Bay Packers vs Denver Broncos - a las 15:25 horas por Canal Nueve

Detroit Lions vs Los Ángeles Rams - a las 15:25 horas por FOX Sports

New Orleans Saints vs Carolina Panthers - a las 15:25 horas por NFL Game Pass

Indianapolis Colts vs Seattle Seahawks - a las 15:25 horas por FOX Sports

Tennessee Titans vs San Francisco 49ers - a las 15:25 horas por NFL Game Pass

Minnesota Vikings vs Dallas Cowboys - a las 19:20 horas por ESPN y Disney+

Lunes 15 de diciembre

Miami Dolphins vs Pittsburgh Steelers - a las 19:15 horas por ESPN y Disney+.

Los equipos se enfrentan en la semana 15 de la NFL en busca de un lugar en playoffs. Consulta los horarios y canales para no perderte ningún encuentro.

