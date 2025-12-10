Empieza la semana 15 de la NFL con emocionantes partidos en vivo
Los equipos se enfrentan en la semana 15 de la NFL en busca de un lugar en playoffs. Consulta los horarios y canales para no perderte ningún encuentro.
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 10 (EL UNIVERSAL).- La temporada regular de la NFL está llegando a su fin y los equipos siguen luchando por un lugar en playoffs. Algunos por tener un mejor sembrado, otros por evitar irse de vacaciones antes de tiempo. Este jueves, empieza la semana 15 y a continuación, te vamos a presentar los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver en vivo cada partido.
Dentro de los partidos más destacados está el cruce divisional entre Ravens y Bengals, el choque entre dos candidatos de la Americana como Bills y Patriots, así como el juego entre Packers y Broncos. En la Nacional, también destaca el partido entre Detroit y Los Ángeles Rams.
-----¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LA SEMANA 15 DE LA NFL?
Jueves 11 de diciembre
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Atlanta Falcons vs Tampa Bay Buccaneers - a las 19:15 horas por FOX Sports
Domingo 14 de diciembre
Cleveland Browns vs Chicago Bears - a las 12:00 horas por NFL Game Pass
Baltimore Ravens vs Cincinnati Bengals - a las 12:00 horas por FOX Sports
Arizona Cardinals vs Houston Texans - a las 12:00 horas por NFL Game Pass
New York Jets vs Jacksonville Jaguars - a las 12:00 horas por NFL Game Pass
Los Ángeles Chargers vs Kansas City Chiefs - a las 12:00 horas por ViX
Buffalo Bills vs New England Patriots - a las 12:00 horas por FOX Sports
Washington Commanders vs New York Giants - a las 12:00 horas por NFL Game Pass
Las Vegas Raiders vs Philadelphia Eagles - a las 12:00 horas por NFL Game Pass
Green Bay Packers vs Denver Broncos - a las 15:25 horas por Canal Nueve
Detroit Lions vs Los Ángeles Rams - a las 15:25 horas por FOX Sports
New Orleans Saints vs Carolina Panthers - a las 15:25 horas por NFL Game Pass
Indianapolis Colts vs Seattle Seahawks - a las 15:25 horas por FOX Sports
Tennessee Titans vs San Francisco 49ers - a las 15:25 horas por NFL Game Pass
Minnesota Vikings vs Dallas Cowboys - a las 19:20 horas por ESPN y Disney+
Lunes 15 de diciembre
Miami Dolphins vs Pittsburgh Steelers - a las 19:15 horas por ESPN y Disney+.
no te pierdas estas noticias
Empieza la semana 15 de la NFL con emocionantes partidos en vivo
El Universal
Los equipos se enfrentan en la semana 15 de la NFL en busca de un lugar en playoffs. Consulta los horarios y canales para no perderte ningún encuentro.
Flamengo deja fuera a Cruz Azul de Copa Intercontinental
EFE
Giorgian De Arrascaeta fue determinante con sus goles
Colapso en Preventa de Boletos para México vs Portugal en Estadio Azteca
El Universal
El sitio Fanki colapsó minutos antes de la preventa de boletos para el partido entre México y Portugal, generando caos entre los aficionados.