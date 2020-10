En Aguascalientes hacen llamado a no ir al estadio

Pese a que, en teoría, si un club recibe luz verde para reabrir su estadio es porque ha recibido el visto bueno de las autoridades sanitarias estatales, en Aguascalientes hacen un llamado a que la gente no vaya esta noche al Necaxa vs Tijuana, primer duelo del torneo Guardianes 2020 que tendrá público.

"Si ven eventos masivos donde se permiten ya las reuniones y el futbol con espacios abiertos... Si respetamos la sana distancia, se pueden hacer con precauciones. Si sé que habrá un juego, pues no voy y mejor lo veo en la televisión y me evito un riesgo de contagio", aseguró Miguel Ángel Piza, secretario de salud hidrocálido. "La obligación es tomar medidas de prevención, pero el riesgo —aún con eso— existe".