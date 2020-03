En Alemania, dicen que el futbol volverá hasta 2021

La cuarentena en ligas de futbol como la inglesa y la estadounidense, quienes se han aventurado a fijar una fecha tentativa para reanudar la actividad tras la cuarentena por la expansión del coronavirus es para algunos expertos un escenario utópico ya que el Covid-19 alargará el regreso.

El virólogo alemán, Jonas Schmidt-Chanasit, aseguró que el futbol deberá esperar hasta el año 2021 para volver formalmente, por la amenaza que representan las reuniones que se generan a su alrededor debido al virus que tiene en cuarentena al mundo.

La Bundesliga, por ejemplo, planteó la posibilidad de disputar los partidos restantes del ciclo futbolístico a puerta cerrada, algo que al científico le parece inadecuado y poco viable. "No creo que en abril se pueda volver a hablar de que se jueguen partidos, tampoco a puerta cerrada porque tienen el potencial de que la gente se reúna en sus casas a verlos", señaló. Schmidt-Chanasit, quien es el encargado del área de ciencia del Instituto Berhard-Nocht de Hamburgo, fue tajante al expresar que el panorama no es alentador para concluir los torneos que quedaron inconclusos a causa del Covid-19.

"Estoy convencido de que sólo se podrá volver a jugar el año próximo. No creo que sea realista pensar que esta temporada pueda terminarse", sentenció.