En España piden a AMLO no desaparecer el Ascenso MX

Ángel Cappa, técnico argentino quien dirigiera al Real Madrid junto con Jorge Valdano y fuera director técnico del Atlante, pidió al presidente de México Andrés Manuel López Obrador, que intervenga para evitar que el descenso y ascenso desaparezcan en el futbol mexicano.

"Quiero solidarizarme con todos los jugadores de México que están en segunda división, debido al atropello que han recibido por parte de los dirigentes. Esta medida trasciende en lo fútbolistico hacia la vulneración de los derechos del trabajador y en los derechos humanos", dijo.

En un video dado a conocer en redes sociales, Cappa que dirigió el Atlante un torneo en 1999, señaló que los "jugadores de primera división tendrían que decir algo, hacer algo en favor de sus compañeros, que tan bruscamente han sido desplazados y sin trabajo".

De esta manera hizo un llamado al gobierno mexicano para que actúe en consecuencia. "Me parece, como en México se está viviendo en gobierno democrático, el gobierno tendría que intervenir. Insisto, no solamente es un atropello a los jugadores de fútbol, es una vulneración a los derechos del trabajador y de los derechos humanos", recalcó. Y señaló que mucho dependerá, "de la actitud que muestren los jugadores en este medida tan arbitraria".

Diego Latorre fue el encargado de difundir el video. Al presentarlo, ex jugador de Cruz Azul y Celaya en México indicó: "Magistral Ángel Cappa. Los futbolistas en la división de ascenso en México están desamparados y sufren el atropello de los dirigentes".