En Nueva Zelanda vuelven a "antigua" normalidad

Más de 20 mil personas se reunieron en el estadio Forsyth en Nueva Zelanda, para ver un partido de la liga local de Rugby entre los Highlanders de Otago y los Chiefs de Waikato. No hubo distanciamiento social. No se requirieron máscaras. La gente abrazaba y compartía cervezas. Fue la primera vez que a los neozelandeses se les permitió regresar a cualquier estadio para ver deportes en vivo, y los fanáticos estuvieron eufóricos.

"Todos han estado muriendo por este momento", dijo el fanático Iki Uele a ESPN. "Al estar encerrados, sólo necesitábamos algo para salir, y fue este partido".

Lo que los aficionados del rugby están experimentando en Nueva Zelanda es algo con lo que los fans del deporte en todo el mundo solo pueden soñar. La nación isleña es una de las primeras en permitir que un gran número de fanáticos vuelvan a los estadios para ver deportes en vivo, y eso se debe completamente a su situación con el Covid.

El 8 de junio, la primera ministra Jacinda Ardern anunció la recuperación del último paciente conocido de coronavirus del país. De los mil 513 casos confirmados, 22 murieron. El regreso de los deportes en vivo en estadios con personas conviviendo con otros hombro a con hombro es una señal de su recuperación y su erradicación del virus que ha paralizado al mundo.

Ayuda que Nueva Zelanda sea una serie de islas con una población de alrededor de 4.8 millones de personas, que es casi lo mitad de la población de Ciudad de México. Pero su reacción al virus es la razón por la que pueden regresar confiadamente a los estadios sin máscaras o distanciamiento social. Casi tres meses después de cerrar sus fronteras, iniciar un cierre total de negocios no esenciales y decirles a las personas que sólo deberían entrar en contacto con las personas con las que vivían, el país está comenzando a volver a la normalidad, y eso incluye los deportes en vivo.

Grant Robertson, el ministro de deportes de Nueva Zelanda, asistió al estadio para ver el partido.

"Es enorme. Es una primicia mundial y es una recompensa por el arduo trabajo de los neozelandeses", dijo Robertson.