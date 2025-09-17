logo pulso
ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

Entérate | Horario y canales para ver el Chivas vs Tigres

Por El Universal

Septiembre 17, 2025 03:34 p.m.
A
Entérate | Horario y canales para ver el Chivas vs Tigres

La noche de este miércoles, las Chivas reciben a los Tigres en el estadio Akron, en partido correspondiente a la Jornada 1 del torneo Apertura 2025.
Este compromiso del Guadalajara fue pospuesto por temas de logística en la casa del Rebaño y es por ello que se disputará este miércoles.
Para los del argentino Gabriel Milito supone otra complicada prueba, luego de ganar (2-1) el Clásico de México, el pasado sábado frente al América en el estadio Ciudad de los Deportes.
Por su parte, el conjunto de los felinos quiere retomar el camino del triunfo tras el empate sin goles contra el León, en el estadio Universitario. Además, un triunfo significaría meterse a los primeros cuatro lugares de la tabla de posiciones.
El Rebaño debe confirmar esta noche que su victoria ante las Águilas no fue un golpe de suerte y quieren hilar victorias. Además, el próximo sábado reciben al campeón Toluca. Otra complicada prueba.
¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs Tigres?
El choque entre las Chivas del Guadalajara y los Tigres de la UANL no será transmitido por televisión abierta. Aquí te contamos los detalles del compromiso.
-Fecha: Miércoles, 17 de septiembre
-Horario: 19:07 horas
-Transmisión: Amazon Prime

SLP

El Universal

