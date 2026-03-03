Entérate | Jornada 9 del C2026 arranca este martes
El Atlético de San Luis recibe al Mazatlán FC
La Jornada 9 de Clausura 2026 se jugará a mitad de semana, a continuación los horarios y canales donde se podrán ver los juegos de este martes, 3 de marzo.
Jornada 9 Clausura 2026 Liga MX horarios y canales
¿Cuándo y dónde ver los juegos de la Liga MX?
-Santos vs Cruz Azul/ 19:00 horas/ Canal 5, TUDN, ESPN, ViX Premium
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
-Pachuca vs Necaxa/ 19:00 horas/ FOX One y FOX+
Partidos destacados y transmisiones oficiales
-Atlético de San Luis vs Mazatlán FC/ ESPN y ViX Premium
-Pumas vs Toluca/ 21:10 horas/ Canal 5, TUDN y ViX Premium
no te pierdas estas noticias
Entérate | Jornada 9 del C2026 arranca este martes
El Universal
El Atlético de San Luis recibe al Mazatlán FC
Sheinbaum alza trofeo mundialista en Palacio Nacional
El Universal
Bebeto, campeón mundial con Brasil, entregó el trofeo y replicó su icónica celebración