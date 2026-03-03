logo pulso
Entérate | Jornada 9 del C2026 arranca este martes

El Atlético de San Luis recibe al Mazatlán FC

Por El Universal

Marzo 03, 2026 11:16 a.m.
A
La Jornada 9 de Clausura 2026 se jugará a mitad de semana, a continuación los horarios y canales donde se podrán ver los juegos de este martes, 3 de marzo.

Jornada 9 Clausura 2026 Liga MX horarios y canales

¿Cuándo y dónde ver los juegos de la Liga MX?

-Santos vs Cruz Azul/ 19:00 horas/ Canal 5, TUDN, ESPN, ViX Premium

-Pachuca vs Necaxa/ 19:00 horas/ FOX One y FOX+

Partidos destacados y transmisiones oficiales

-Atlético de San Luis vs Mazatlán FC/ ESPN y ViX Premium

-Pumas vs Toluca/ 21:10 horas/ Canal 5, TUDN y ViX Premium

El Universal

El Atlético de San Luis recibe al Mazatlán FC

Sheinbaum alza trofeo mundialista en Palacio Nacional
Sheinbaum alza trofeo mundialista en Palacio Nacional

Sheinbaum alza trofeo mundialista en Palacio Nacional

El Universal

Bebeto, campeón mundial con Brasil, entregó el trofeo y replicó su icónica celebración

Abrirá Logan Webb Clásico Mundial por EU
Abrirá Logan Webb Clásico Mundial por EU

Abrirá Logan Webb Clásico Mundial por EU

AP

Estrellas del tenis atrapadas en Dubái
Estrellas del tenis atrapadas en Dubái

Estrellas del tenis atrapadas en Dubái

AP

Encabezados por el ruso Daniil Medvedev, buscan salir del país árabe